Nuova auto Xiaomi avvistata al Nürburgring: tira aria di YU7 GT

Nelle scorse ore è stata avvistata dal vivo una nuova auto elettrica di Xiaomi, appositamente camuffata per non incorrere in sguardi indiscreti. Secondo l’ipotesi più plausibile si tratterebbe del nuovo modello Xiaomi YU7 GT, versione sportiva e di lusso dell’ultimo crossover lanciato in Cina a inizio estate.

Xiaomi YU7 GT potrebbe essere la nuova aggiunta alla linea di lusso del brand cinese: ecco le prime foto rubate

Crediti: Weibo

Con il debutto del modello YU7, la casa di Lei Jun ha ampliato la linea di veicoli elettrici con il suo primo crossover SUV. Nel futuro della compagnia c’è il misterioso Kunlun, un SUV di grandi dimensioni presumibilmente di natura ibrida (EREV); tuttavia le novità non finiscono qui.

Crediti: Weibo

Una nuova auto elettrica di Xiaomi è stata immortalata durante i test al Nürburgring Nordschleife: il veicolo è celato ed è possibile solo intuire le sue linee e caratteristiche. Dovrebbe trattarsi di Xiaomi YU7 GT oppure YU7 Ultra, come la precedente SU7 Ultra (la primissima auto sportiva del brand): il nome non è stato ancora confermato.

Crediti: Weibo

Il crossover è stato visto in azione su un circuito che richiede alte prestazioni: l’intenzione di Xiaomi è chiara, ossia competere con i big del settore, ma non ci sono dettagli tecnici e il veicolo rappresenta ancora un’incognita.