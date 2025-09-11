Pronti per l’inverno, con un tocco smart: la nuova stufa Xiaomi arriva in Italia

L’autunno si sta avvicinando ma lo store ufficiale di Xiaomi guarda avanti e ci prepara all’inverno con una novità. Arriva in Italia la stufetta intelligente Xiaomi Smart Graphene Heater, soluzione in circolazione in Cina da diverso tempo, ma ora disponibile alle nostre latitudini: ecco tutti i dettagli su caratteristiche e prezzo del nuovo alleato dei Mi Fan contro il gelo.

Xiaomi Smart Graphene Heater ora disponibile in Italia: prezzo e caratteristiche della nuova stufa intelligente

Crediti: Xiaomi

Dotata di un look minimale ed un design compatto, Xiaomi Smart Graphene Heater è una manna dal cielo grazie alla tecnologia di riscaldamento istantaneo: bastano solo 3 secondi e grazie all’oscillazione grandangolare a 70° ti avvolge in un calore confortevole.

Il rivestimento in grafene, combinato con un riscaldatore in ceramica PTC e una potenza di uscita di 2.000W riscalda rapidamente l’aria. La sicurezza è garantita da vari sistemi e dall’uso di materiali ignifughi mentre la regolazione intelligente della temperatura permette di mantenere i consumi bassi (eliminando le fluttuazioni).

Come anticipato anche in apertura, si tratta di una stufa smart: è possibile controllarla da remoto tramite l’app Xiaomi Home, in modo da gestire l’accensione e lo spegnimento, l’oscillazione e la temperatura. I controlli touch sono posizionati sulla parte superiore ma è possibile sfruttare i comandi vocali tramite Google Assistant.

Crediti: Xiaomi

La nuova stufetta intelligente Xiaomi Smart Graphene Heater è perfetta per gli appassionati tech e i Mi Fan ed è già disponibile all’acquisto nello store ufficiale, al prezzo di 89,9€.

