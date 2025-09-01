Xiaomi richiama Power Bank a rischio: ecco come verificare il tuo dispositivo

La compagnia cinese ha pubblicato un comunicato ufficiale Global in cui annuncia il ritiro di un modello di Power Bank da 20.000 mAh. Si tratta di un dispositivo presente anche in Italia: ecco tutti i dettagli ufficiali da parte di Xiaomi e come fare per verificare se il proprio dispositivo è tra quelli difettosi.

Xiaomi 33W Power Bank 20.000 mAh (Integrated Cable) a rischio incendio: tutti i dettagli del comunicato ufficiale

Crediti: Xiaomi

Il modello incriminato è Xiaomi 33W Power Bank 20.000 mAh (Integrated Cable), presente anche nello store ufficiale italiano del brand. Si tratta del dispositivo siglato PB2030MI a livello globale, tuttavia il problema riguarda un numero limitato di unità prodotte tra agosto e settembre 2024.

Nel comunicato ufficiale Xiaomi parla di problemi identificati con alcune materie prime dei fornitori; il piccolo lotto interessato è composto da device che possono subire malfunzionamenti in determinati scenari di utilizzo, con conseguenza surriscaldamento della batteria e possibile rischio incendio.

Stando alle parole del brand il numero di incidenti è limitato; tuttavia si è scelto di procedere con un richiamo di tutte le unità (circa 146.891 in tutto il mondo).

Scopri se la tua Power Bank Xiaomi è tra i modelli a rischio

Crediti: Xiaomi

Per partecipare al procedura di richiamo è innanzitutto fondamentale verificare se la tua Power Bank Xiaomi è tra i modelli a rischio incendio. Per farlo basta accedere alla pagina dedicata ed inserire il codice SN per effettuare la verifica. In caso di prodotti difettoso partirà la procedura di rientro, con tutti i dettagli per l’utente.

Crediti: Xiaomi

Il codice SN è presente sul retro del dispositivo e la sua posizione varia in base al mercato. L’immagine in alto mostra il posizionamento del codice. Ricordiamo ancora una volta che il rischio è limitato ad una quantità limitata di Xiaomi 33W Power Bank 20.000 mAh (Integrated Cable), sigla PB2030MI.