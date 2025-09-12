Xiaomi: come diventare un beta tester di HyperOS?

L’apertura del programma beta dedicato ad HyperOS 3 (Global) è il momento giusto per rinfrescarsi la memoria o come scoprire per la prima volta come diventare un beta tester su smartphone Xiaomi, Redmi e POCO. La procedura è semplicissima e alla portata di tutti, ma si tratta di una scelta da valutare con cautela.

Come partecipare alla beta di HyperOS su smartphone Xiaomi, Redmi e POCO

Diventare un beta tester per uno smartphone Xiaomi, Redmi e POCO è di certo entusiasmante per un appassionato di tecnologia, specialmente se Mi Fan. Tuttavia è bene ricordare che le versioni beta spesso presentano malfunzionamenti, problemi di instabilità e bug vari: non tutto potrebbe filare liscio, quindi è bene tenere a mente questo lato della medaglia.

Il ritorno alla versione stabile di HyperOS richiede sempre il reset del dispositivo e quindi la cancellazione dei dati. È bene tenere sempre pronto un backup completo del telefono, mentre la batteria dovrebbe essere sempre carica o comunque superiore al 40% (durante la fase di installazione o aggiornamento).

Come partecipare alla beta di Xiaomi HyperOS Scarica l’app Mi Community sul tuo smartphone Xiaomi, Redmi o POCO. Accedi o registrati per la prima volta. All’interno dell’app clicca su ME in basso a destra, poi vai nelle impostazioni e cambia regione in Global. Una volta cambiata la regione in Global effettua nuovamente l’accesso. Clicca su ME e poi scegli la voce Beta Testing. Ora non ti resta che selezionare il programma beta che ti interessa. Rispondi alle domande sullo schermo e poi invia la candidatura.

L’accesso al programma beta non è libero: per partecipare è necessario rispondere ad alcune domande e poi procedere con l’invio della candidatura. Una volta effettuata la procedura è necessario attendere l’approvazione da parte di Xiaomi: questa può impiegare anche fino a 7 giorni.

Per verificare lo stato della candidatura basta accedere alla sezione Beta Testing. Una volta ricevuta l’approvazione riceverai un aggiornamento beta: per controllare manualmente basta andare nelle Impostazioni del dispositivo, poi nelle Info del telefono e infine cliccare sulla versione di HyperOS.

Dopo essere diventato un beta tester non sono presenti programmi a cui partecipare? In questo caso il tuo smartphone ha raggiunto la fine del suo ciclo vitale (nel caso di vecchi modelli) o semplicemente non ci sono versioni beta disponibili. Ecco la lista degli Xiaomi, Redmi e POCO che non riceveranno più aggiornamenti.

Ricordiamo che Xiaomi ha dato il via al programma beta per HyperOS 3 Global: gli utenti sono stati invitati ad effettuare l’iscrizione ma per ora non ci sono altri dettagli. Il debutto internazionale è fissato per il 24 settembre mentre il rilascio per tutti partirà di certo più tardi.

