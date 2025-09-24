Redmi Pad 2 Pro ufficiale in Italia, anche 5G e con Matte Glass: novità e prezzi

Insieme alla serie Xiaomi 15T arrivano novità anche sul fronte dei tablet del brand con la presentazione di Redmi Pad 2 Pro in versione standard, Matte Glass e 5G. Tre modelli caratterizzati da uno schermo ampio, prestazioni fluide ed un varie promozioni lancio: ecco tutti i dettagli sulle nuove aggiunge della costola di Xiaomi.

Xiaomi presenta Redmi Pad 2 Pro: specifiche tecniche, prezzo e uscita in Italia

Pad 2 Pro standard – Crediti: Redmi

Tutti e tre i modelli condividono le medesime caratteristiche: il design è invariato (fatta eccezione per i colori) mentre le specifiche tecniche non cambiano. Quello che distingue i tablet è la presenza della connettività 5G oppure di un rivestimento anti-riflesso per il display; la versione base presenta uno schermo “classico” ed il Wi-Fi per la connessione mobile.

Redmi Pad 2 Pro è dotato di uno schermo ultra-large da 12,1″ di diagonale con risoluzione 2.5K, con supporto Dolby Vision e refresh rate adattivo a 120 Hz. Il display è dotato di DC dimming e di tre certificazioni TÜV Rheinland per la bassa emissione di luce blu (soluzione hardware), assenza di sfarfallio e visione circadiana friendly, riducendo l’affaticamento degli occhi e offrendo comfort anche durante lunghe sessioni di utilizzo.

Pad 2 Pro 5G – Crediti: Redmi

Per chi desidera un’esperienza visiva ancora più raffinata, Redmi Pad 2 Pro Matte Glass Version offre uno schermo con nano-texture AG migliorata che riduce abbagli e riflessi fino al 97%, con una superficie simile alla carta, ideale per leggere, disegnare o prendere appunti.

Per le prestazioni è presente il chipset Snapdragon 7s Gen 4 di Qualcomm mentre ad alimentare il tutto troviamo una batteria da ben 12.000 mAh con il supporto alla ricarica da 33W. C’è anche quella inversa da 27W, per utilizzare il tablet come una power bank portatile.

Il software è HyperOS e non mancano le aggiunte targate Google, con la funzione Cerchia e Cerca e Google Gemini.

Crediti: Redmi

I nuovi tablet della famiglia Redmi Pad 2 Pro debuttano in Italia a partire da 299,9€ nello store ufficiale, su Amazon e presso i rivenditori tech. La versione standard solo Wi-Fi è disponibile nelle colorazioni Graphite Gray, Silver e Lavender Purple nei tagli da 6/128 GB e 8/256 GB. Il taglio base è in bundle con Redmi Smart Pen a 299,9€ invece di 329,9€.

La Matte Glass Version con rivestimento anti-riflesso è presente nella sola versione da 8/256 GB in Graphite Gray, a 399,9€. Infine Redmi Pad 2 Pro 5G arriva nei colori Graphite Gray e Silver, nelle configurazioni da da 6/128 GB e 8/256 GB, a partire da 349,9€.

Per l’uscita della nuova gamma è possibile usufruire di alcune promozioni su Mi.com:

Bundle con Redmi Smart Pen

Con l’aggiunta di 1€, è possibile avere anche la tastiera Pad 2 Pro Keyboard

Coupon del 10% di sconto dell’iniziativa pre-lancio

Coupon del 10% per i nuovi utenti

Coupon del 15% di sconto per gli studenti

Redmi Pad 2 Pro (anche 5G) – Scheda tecnica

Dimensioni e peso: 279,80 x 181,65 x 7,5 mm, 610 grammi

Colorazioni: Graphite Gray, Silver, Lavender Purple

Certificazione: /

Display: Flat LCD 12,1″ 2.5K (2.560 x 1.600 pixel), refresh rate a 120 Hz, fino a 600 nit di luminosità, colore a 10 bit, DC Dimming

Sicurezza: lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento /

SoC: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, 4 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 2,7 GHz – Cortex A720 3 x 2,4 GHz – Cortex A720 4 x 1,8 GHz – Cortex A520

GPU: Adreno 810

RAM: 6/8 GB LPDDR4X

Storage: 128/256 GB UFS 2.2 espandibile fino a 2 TB (micro SD)

Batteria: 12.000 mAh

Ricarica: 33W, inversa 27W

Fotocamera: singola 8 MP (f/2.0), 13 MP (f/2.2) per la versione 5G

Selfie camera: 8 MP (f/2.28)

Connettività e altro: 5G + eSIM opzionali, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, Quad Speaker stereo, USB-C, mini-jack 3.5 mm

Sistema operativo: Android 15 con HyperOS 2

