Xiaomi Portable Photo Printer Pro: la nuova stampante tascabile arriva in Italia

Non solo smartphone e tablet (con la serie Xiaomi 15T e Redmi Pad 2 Pro) ma l’ecosistema del brand cinese si arricchisce anche con una novità più compatta. Xiaomi Portable Photo Printer Pro è la nuova stampante tascabile del brand lanciata in Italia e stavolta l’esperienza è ancora più completa.

Xiaomi Portable Photo Printer Pro: caratteristiche e prezzo della nuova stampante portatile, ora disponibile in Italia

Crediti: Xiaomi

Dopo il debutto estivo del modello 1S, la compagnia cinese fa il bis con Xiaomi Portable Photo Printer Pro: ancora una volta la casa di Lei Jun propone una stampante portatile, dalle dimensioni contenute e ma stavolta si tratta da una soluzione con cartuccia di inchiostro.

Il dispositivo utilizza la tecnologia di stampa a sublimazione del colore, per immagini in alta definizione con un’ampia gamma di colori ed una riproduzione accurata delle sfumature. Inoltre la stampante lamina automaticamente ogni foto, in modo da proteggere l’immagine da scolorimento ed assorbimento dell’umidità.

Crediti: Xiaomi

Le immagini possono essere personalizzate con bordi e filigrane ed è anche possibile creare delle foto AR che includono video e audio (tramite scansione con lo smartphone). Il design compatto la rendono un gadget perfetto da portare con sé senza ingombri, sia nello zaino che nella tasca del capotto: le dimensioni sono di 142,5 x 86,8 x 26,8 mm (308 grammi). La velocità di stampa è di circa 1 minuto per foglio.

La nuova stampante portatile di Xiaomi debutta nello store ufficiale al prezzo di 129,9€, con spedizione gratis dall’Italia. Ricordiamo che nello shop trovate anche la versione 1S, in questo caso a 84,99€.

