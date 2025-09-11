POCO prende in giro il design iPhone 17 Pro: c’è una valida ragione

Lo abbiamo pensato tutti fin dai primi leak e dopo il lancio ufficiale è diventato reale: i nuovi iPhone 17 Pro e Pro Max hanno il design di un budget phone POCO, un look a cui il brand cinese ci ha abituato da anni. A quanto pare lo pensa anche l’azienda partner di Xiaomi dato che si è scatenata su X prendendo in giro il colosso statunitense.

POCO scatenata contro iPhone 17 Pro: quello è il design dei suoi budget phone (ed è vero)

Crediti: Apple

iPhone 17 base è migliorato rispetto alla precedente generazione ma solo sul fronte tecnico, dato che il design è rimasto invariato. iPhone Air ha lanciato il guardo di sfida a Galaxy S25 Edge con un look tutto nuovo ed un corpo ultrasottile.

I fratelli maggiori iPhone 17 Pro e Pro Max hanno introdotto un nuovo stile: la fotocamera disposta a triangolo resta, ma ora è inserita in un enorme modulo rettangolare (che occupa tutta la parte superiore della cover).

Se siete appassionati di smartphone e in particolare di Xiaomi avrete di certo notato una somiglianza del concept con quello tipico di POCO. Il brand si è sempre distinto per due aspetti: la tipica colorazione “giallo POCO” e il modulo fotografico enorme e rettangolare.

🫢Look familiar? POCO had it. Way ahead.

This design isn’t new to us—it’s our habit.😎 pic.twitter.com/OyARSvGOaL — POCO (@POCOGlobal) September 10, 2025

Quest’ultimo nel corso del tempo ha assunto vari stili, giocando sul posizionamento dei sensori della fotocamera e del logo di POCO. Insomma, si tratta di un look utilizzato su molti telefoni economici e mid-range della casa cinese.

Nelle scorse ore il brand ha pubblicato un post su X per prendere in giro Apple, dando il via anche ad una sfilza di creazioni degli utenti e meme (con qualche critica da parte degli amanti di Cupertino). Questo tipo di contenuto ironico è sempre apprezzato: il mondo tech è vivo e pulsante – paradossalmente – e non freddo e distaccato.

Le prese in giro tra i brand ci sono da sempre, con alcune trovate anche molto divertenti. Tuttavia nelle scorse settimane Apple e Samsung hanno puntato il dito contro Xiaomi per colpa di pubblicità troppo aggressive (in questo caso, a ragione).

Nel frattempo, tanto per citare alcuni esempi, ecco vari modelli della compagnia partner di Xiaomi dotati del modulo rettangolare sul retro: