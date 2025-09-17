POCO Pad sta per tornare con due nuovi tablet

Non uno ma ben due tablet in arrivo per POCO: il brand di Xiaomi sarebbe in procinto di lanciare due nuove aggiunte alla sua linea, dopo un silenzio durato quasi un anno e mezzo. POCO Pad X1 e M1, questi i nomi dei due dispositivi che forse conosciamo già (specialmente il modello superiore).

POCO Pad X1 e Pad M1 in arrivo nei mercati Global: cosa sappiamo del nuovi tablet di Xiaomi

POCO Pad – Crediti: POCO

Dopo il primissimo POCO Pad (lanciato nel 2024, anche in versione 5G), la compagnia partner di Xiaomi non ha più lanciato tablet. Il periodo di silenzio sarebbe giunto al capolinea, addirittura con il lancio di due modelli.

POCO Pad X1 e M1 sarebbero in dirittura d’arrivo per vari mercati Global e farebbero riferimento a due fasce di prezzo distinte. Come da tradizione per il marchio, secondo le indiscrezioni dovremmo avere a che fare con due rebrand rispettivamente di Xiaomi Pad 7 e l’inedito Redmi Pad 2 Pro.

Il modello X1 sarebbe quindi equipaggiato con lo Snapdragon 7+ Gen 3 mentre la versione M1 avrebbe a bordo lo Snapdragon 7s Gen 3. Al momento mancano ancora delle conferme ufficiali e non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo con le ultime novità.