POCO M8 5G certificato e forse non ha più segreti

Una certificazione svela l’esistenza di POCO M8 5G, uno dei prossimi medio gamma Xiaomi in arrivo nei mercati Global. Nonostante non ci siano troppi indizi forse si tratta di uno smartphone che conosciamo bene, anche se resta da vedere come sarà personalizzato da POCO.

POCO M8 5G: tutto quello che sappiamo sul prossimo mid-range di Xiaomi

Redmi Note 15 – Crediti: Redmi

L’inedito POCO M8 5G è comparso nei giorni scorsi all’interno del database GSMA, con il suo nome commerciale. Rispetto alla precedente generazione, stavolta Xiaomi avrebbe alzato il tiro: si tratterebbe ancora una volta di un rebrand (il rapporto tra Redmi e POCO è molto forte), ma stavolta di Redmi Note 15, fresco di lancio in Cina.

Le indiscrezioni parlano di un chipset Snapdragon 6 Gen 3, una fotocamera da 50 MP con apertura f/1.8, 5.800 mAh di batteria e il supporto alla ricarica da 45W. Insomma, tutte caratteristiche presenti nell’ultimo Note 15 base della costola di Xiaomi.

Resta da vedere quali saranno i paesi interessanti e se ci saranno dei cambiamenti nelle specifiche. Di recente è stato avvistato anche POCO M8 Pro, anche in questo caso un rebrand.

In Italia negli ultimi mesi sono stati lanciati POCO M7 Pro 5G e POCO M7 4G: resta da vedere se la prossima generazione resterà vincolata alla connettività LTE oppure se POCO M8 5G arriverà anche da noi.

POCO M8 5G – Rumor