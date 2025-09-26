POCO F8 Ultra guarda ai Camera Phone, con un comparto migliorato e specifiche top

La serie Xiaomi 17 non è l’unica novità in arrivo per la compagnia cinese. Nel futuro della linea di punta c’è anche POCO F8 Ultra, un top di gamma con tutti i crismi sia in termini di specifiche che per quanto riguarda il comparto fotografico: ecco cosa possiamo aspettarci.

Possiamo aspettarci grandi cose da POCO F8 Ultra: sarà un top di gamma con tutti i crismi

Crediti: POCO

La prima novità importante riguarda il chipset a bordo: il prossimo flagship di POCO sarà mosso dallo Snapdragon 8 Elite Gen 5. La conferma arriva dai canali ufficiali ma non viene specificato il nome del dispositivo. Visto che l’attuale POCO F7 Ultra è mosso dal SoC 8 Elite è chiaro che stiamo parlando del suo successore.

POCO F8 Ultra sarà un rebrand di Redmi K90 Pro, come avvenuto già in precedenza (con F7 Ultra e K80 Pro): scavando nel codice di HyperOS sono emersi i dettagli della fotocamera di entrambi, con un grande passo in avanti su tutti i fronti. Dovremmo avere il secondo comparto:

fotocamera principale : 50 MP (OVX9500)

: 50 MP (OVX9500) fotocamera ultra-grandangolare : 50 MP (OV50M)

: 50 MP (OV50M) teleobiettivo : 50 MP (S5KJN5)

: 50 MP (S5KJN5) fotocamera frontale : 50 MP (OV50M)

L’utilizzo di soluzioni da 50 MP per tutti i sensori rappresenta un miglioramento non da poco rispetto all’attuale flagship (con un ultra-wide ed una selfie camera da 32 MP). Inoltre il sensore principale OVX9500 insospettisce: potrebbe essere lo stesso Light Fusion 950 di Xiaomi 17?

Insomma, POCO F8 Ultra stuzzica parecchio anche se manca ancora una data. Il lancio di Redmi K90 Pro (25102RKBEC) è previsto per ottobre ma non è detto che la variante Ultra (25102PCBEG) arrivi nello stesso periodo. Comunque il primo teaser ufficiale fa ben sperare e forse l’uscita potrebbe essere prevista entro fine anno.