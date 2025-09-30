POCO F8 Pro/Redmi K90 su Geekbench: prime conferme sulle specifiche

Dopo il lancio di Xiaomi 17 anche il brand partner Redmi si prepara al debutto dei suoi top di gamma di ultima generazione. Il modello base sarà Redmi K90 ed ora abbiamo una prima “conferma” delle sue specifiche grazie a Geekbench. Il modello cinese interessa anche a noi occidentali dato che potrebbe debuttare il versione Global come POCO F8 Pro.

Redmi K90 avvistato su Geekbench: potrebbe essere il nostro POCO F8 Pro

Crediti: Geekbench

Per quanto riguarda il dispositivo di Redmi, il flagship è apparso su Geekbench con la sigla 2510DRK44C: il chipset a bordo è lo Snapdragon 8 Elite, l’ex SoC di punta di Qualcomm. Il resto delle caratteristiche comprendono 16 GB di RAM e Android 16 lato software, chiaramente con HyperOS 3.

Tra le specifiche trapelate nelle scorse settimane c’è il supporto alla ricarica da 100W mentre il comparto fotografico dovrebbe guadagnare un teleobiettivo periscopico (assente con Redmi K80 base).

Il fratello maggiore Redmi K90 Pro sarebbe il vero modello premium, con lo Snapdragon 8 Elite Gen 5: si tratta dell’ultimo chipset di Qualcomm, fresco di lancio con la famiglia Xiaomi 17.

POCO F8 Pro e F8 Ultra

F7 Pro – Crediti: POCO

Il legame tra gli smartphone POCO e quelli Redmi è fortissimo: spesso i dispositivi del marchio Global sono rebrand modificati dei telefoni della costola di Xiaomi. POCO F7 Pro e F7 Ultra non fanno eccezione e hanno debuttato come versione internazionale di Redmi K80 e K80 Pro.

La stessa sorte dovrebbe toccare anche agli imminenti Redmi K90 e K90 Pro: i flagship cinesi sarebbero previsti in Occidente come POCO F8 Pro e F8 Ultra, quest’ultimo già confermato con un teaser.