POCO C85 ufficiale: colorato e con super batteria, avvistato anche in Italia

Ancora un budget phone per Xiaomi dopo i recenti Redmi 15C e Redmi 15. L’ultimo POCO C85 va ad arricchire la linea di entry level della compagnia cinese con un tocco di stile: ecco tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e uscita (il telefono è spuntato a sorpresa anche in Italia).

POCO C85: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Il nuovo modello economico di Xiaomi debutta con un design stiloso, ispirato alla danza notturna dell’aurora boreale. La scocca è caratterizzata da due sezioni con tonalità differenti di viola, verde o blu, ed una cover leggermente curva lungo i bordi. Frontalmente, un ampio schermo piatto da 6,9″ con refresh rate a 120 Hz e un punch hole per la selfie camera.

La fotocamera principale è un sensore da 50 MP mentre il SoC a bordo è l’Helio G81 Ultra, alimentato da 6.000 mAh di batteria. La ricarica da 33W arriva al 50% in soli 31 minuti mentre il supporto alla ricarica inversa (10W) lo rende una pratica Power Bank all’occorrenza.

Il nuovo POCO C85 è stato annunciato in vari mercati Global al prezzo di 109$ e 129$ (in offerta lancio), nelle configurazioni da 6/128 GB e 8/256 GB e in tre colorazioni. Il budget phone è comparto anche nello store ufficiale italiano ma nel momento in cui scriviamo non risulta ancora acquistabile.

Il dispositivo è un rebrand di Redmi 15C: le specifiche sono le stesse ma cambiano leggermente design e colori, proprio come avvenuto con i precedenti Redmi 14C e POCO C75.

POCO C85 – Scheda tecnica

Dimensioni e peso: 171,56 x 79,47 x 7,99 mm, 205 grammi

Colorazioni: Purple, Black, Green

Certificazione: IP64

Display: Flat IPS LCD da 6,9″ HD+ (1.600 x 720 pixel) con refresh rate a 120 Hz, 810 nit di luminosità, campionamento del tocco a 240 Hz, colore a 8 bit

Sicurezza: lettore d’impronte digitali laterale + Face Unlock 2D

Raffreddamento passivo

SoC: MediaTek Helio G81 Ultra, 12 nm TSMC

CPU: octa-core 2 x 2,0 GHz – Cortex-A75 6 x 1,7 GHz – Cortex-A55

GPU: Mali-G52 MC2

RAM: 6/8 GB LPDDR4X

Storage: 128/256 GB eMMC 5.1 espandibile fino a 1 TB (micro SD)

Batteria: 6.000 mAh

Ricarica: 33W, inversa 10W

Fotocamera: doppia, 50 + 2 MP (f/1.8)

Selfie camera: 8 MP (f/2.0)

Connettività e altro: Dual SIM 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, USB-C, mini-jack cuffie 3,5 mm, Google Gemini, Cerchia e Cerca

Sistema operativo: Android 15 con HyperOS 2

