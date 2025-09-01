POCO C85 ufficiale: colorato e con super batteria, avvistato anche in Italia

POCO C85
Ancora un budget phone per Xiaomi dopo i recenti Redmi 15C e Redmi 15. L’ultimo POCO C85 va ad arricchire la linea di entry level della compagnia cinese con un tocco di stile: ecco tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e uscita (il telefono è spuntato a sorpresa anche in Italia).

POCO C85: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

POCO C85
Il nuovo modello economico di Xiaomi debutta con un design stiloso, ispirato alla danza notturna dell’aurora boreale. La scocca è caratterizzata da due sezioni con tonalità differenti di viola, verde o blu, ed una cover leggermente curva lungo i bordi. Frontalmente, un ampio schermo piatto da 6,9″ con refresh rate a 120 Hz e un punch hole per la selfie camera.

La fotocamera principale è un sensore da 50 MP mentre il SoC a bordo è l’Helio G81 Ultra, alimentato da 6.000 mAh di batteria. La ricarica da 33W arriva al 50% in soli 31 minuti mentre il supporto alla ricarica inversa (10W) lo rende una pratica Power Bank all’occorrenza.

POCO C85
Il nuovo POCO C85 è stato annunciato in vari mercati Global al prezzo di 109$ e 129$ (in offerta lancio), nelle configurazioni da 6/128 GB e 8/256 GB e in tre colorazioni. Il budget phone è comparto anche nello store ufficiale italiano ma nel momento in cui scriviamo non risulta ancora acquistabile.

Il dispositivo è un rebrand di Redmi 15C: le specifiche sono le stesse ma cambiano leggermente design e colori, proprio come avvenuto con i precedenti Redmi 14C e POCO C75.

POCO C85 – Scheda tecnica

  • Dimensioni e peso: 171,56 x 79,47 x 7,99 mm, 205 grammi
  • Colorazioni: Purple, Black, Green
  • Certificazione: IP64
  • Display: Flat IPS LCD da 6,9″ HD+ (1.600 x 720 pixel) con refresh rate a 120 Hz, 810 nit di luminosità, campionamento del tocco a 240 Hz, colore a 8 bit
  • Sicurezza: lettore d’impronte digitali laterale + Face Unlock 2D
  • Raffreddamento passivo
  • SoC: MediaTek Helio G81 Ultra, 12 nm TSMC
  • CPU: octa-core
    • 2 x 2,0 GHz – Cortex-A75
    • 6 x 1,7 GHz – Cortex-A55
  • GPU: Mali-G52 MC2
  • RAM: 6/8 GB LPDDR4X
  • Storage: 128/256 GB eMMC 5.1 espandibile fino a 1 TB (micro SD)
  • Batteria: 6.000 mAh
  • Ricarica: 33W, inversa 10W
  • Fotocamera: doppia, 50 + 2 MP (f/1.8)
  • Selfie camera: 8 MP (f/2.0)
  • Connettività e altro: Dual SIM 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, USB-C, mini-jack cuffie 3,5 mm, Google Gemini, Cerchia e Cerca
  • Sistema operativo: Android 15 con HyperOS 2

