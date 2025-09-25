Xiaomi Pad Mini ufficiale: parte la sfida ad iPad Mini con il primo tablet compatto

Come anticipato pochi giorni prima dell’evento di settembre, la casa di Lei Jun ha annunciato il suo primo tablet compatto. Sicuramente si tratta del guanto di sfida per iPad Mini ma purtroppo nonostante la disponibilità a livello Global, il device non è arrivato in Italia (almeno per ora). Teniamo le dita incrociate per il futuro e intanto ecco tutto su Xiaomi Pad Mini tra specifiche tecniche, prezzo e uscita internazionale.

Xiaomi Pad Mini: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita Global

Crediti: Xiaomi

Il nuovo arrivato non è un modello inedito: si tratta sicuramente del primo tablet compatto targato Xiaomi, ma abbiamo a che fare con il rebrand del modello cinese Redmi K Pad.

Rinominato per l’occasione in Xiaomi Pad Mini, il tablet presenta dimensioni compatte ed un display LCD da 8,8″ di diagonale con risoluzione 3K. Il cuore del dispositivo è l’ex chipset di punta Dimensity 9400+ mentre lato batteria troviamo una capiente unità da 7.500 mAh con tecnologia al silicio-carbonio.

Crediti: Xiaomi

Il formato ridotto lo rende un prodotto ideale da portare in giro con la massima comodità: peccato che non sia stato lanciato in Italia. Da noi ha fatto capolino Redmi Pad 2 Pro (Wi-Fi, 5G e in versione con schermo Matte), ma si tratta di un tablet con display da 12,1″.

Xiaomi Pad Mini ha debuttato negli Emirati Arabi al prezzo di circa 370€ al cambio attuale mentre per ora non ci sono dettagli sull’uscita alle nostre latitudini.

Xiaomi Pad Mini – Scheda tecnica