Xiaomi Pad Mini tra le novità dell’evento di settembre, ma non solo

Oltre ai nuovi flagship della famiglia 15T sarebbe in arrivo anche un’altra novità per i mercati Global. Xiaomi Pad Mini, il tablet compatto più piccolo e potente del brand cinese, pronto a fare il suo debutto alle nostre latitudini. Eccolo dal vivo, in attesa del debutto ufficiale.
Xiaomi Pad Mini sarà annunciato insieme alla serie 15T: ecco tutte le novità in arrivo all’evento di settembre
Questa non è la prima volta che si parla di Xiaomi Pad Mini: il tablet compatto sarebbe il rebrand occidentale di Redmi K Pad, presentato in Cina a giugno insieme a Redmi K80 Ultra. Come da tradizione i modelli Redmi dovrebbero arrivare da noi come rifacimenti, probabilmente con qualche differenza.
Lo smartphone troverebbe spazio come Xiaomi 15T Pro, già confermato ufficialmente e in arrivo il 24 settembre. Insieme ad esso, Xiaomi 15T base e il tablet in formato compatto Xiaomi Pad Mini. Inoltre ci sarà spazio anche per Redmi Pad 2 Pro, dotato di un ampio schermo da 12,1″ 2.5K a 120 Hz, 12.000 mAh di batteria con ricarica da 27W e non solo.
Infine non mancherebbero tanti altri accessori. L’elenco completo dovrebbe comprendere tutte le seguenti novità:
- Xiaomi 15T e 15T Pro
- Xiaomi Pad Mini
- Redmi Pad 2 Pro
- Xiaomi Openwear Stereo Pro
- Xiaomi Watch S4 41 mm
- Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro
- Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026
- Xiaomi Smart Camera C701
Xiaomi Pad Mini – Rumor
- Dimensioni e peso: 205,13 x 132,03 x 6,46 mm, 326 grammi
- Colorazioni: /
- Certificazione: /
- Display: Flat LCD 8,8″ 3K, 403 PPI, 16:10, refresh rate a 165 Hz, luminosità 700 nit
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali laterale
- Raffreddamento al liquido con camera di vapore
- SoC: MediaTek Dimensity 9400+, 3 nm TSMC
- CPU octa-core
- 1 x 3,73 GHz – Cortex X925
- 3 x 3,3 GHz – Cortex X4
- 4 x 2,4 GHz – Cortex A720
- GPU: Immortalis-G925 MC12
- RAM: 8/12/16 GB LPDDR5X
- Storage: 256/512 GB/1 TB UFS 4.1 non espandibile
- Batteria: 7.500 mAh, silicio-carbonio
- Ricarica: 67W, inversa 18W
- Fotocamera: singola 13 MP OV13B (f/2.2) con PDAF
- Selfie camera: 8 MP OV08F (f/2.28)
- Connettività e altro: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Speaker stereo, doppia porta USB-C 3.0
- Sistema operativo: Android 15 con HyperOS 2