Xiaomi Pad Mini tra le novità dell’evento di settembre, ma non solo

Oltre ai nuovi flagship della famiglia 15T sarebbe in arrivo anche un’altra novità per i mercati Global. Xiaomi Pad Mini, il tablet compatto più piccolo e potente del brand cinese, pronto a fare il suo debutto alle nostre latitudini. Eccolo dal vivo, in attesa del debutto ufficiale.

Xiaomi Pad Mini sarà annunciato insieme alla serie 15T: ecco tutte le novità in arrivo all’evento di settembre

Crediti: @F10Dfjtu (X), Xiaomi

Questa non è la prima volta che si parla di Xiaomi Pad Mini: il tablet compatto sarebbe il rebrand occidentale di Redmi K Pad, presentato in Cina a giugno insieme a Redmi K80 Ultra. Come da tradizione i modelli Redmi dovrebbero arrivare da noi come rifacimenti, probabilmente con qualche differenza.

Lo smartphone troverebbe spazio come Xiaomi 15T Pro, già confermato ufficialmente e in arrivo il 24 settembre. Insieme ad esso, Xiaomi 15T base e il tablet in formato compatto Xiaomi Pad Mini. Inoltre ci sarà spazio anche per Redmi Pad 2 Pro, dotato di un ampio schermo da 12,1″ 2.5K a 120 Hz, 12.000 mAh di batteria con ricarica da 27W e non solo.

Infine non mancherebbero tanti altri accessori. L’elenco completo dovrebbe comprendere tutte le seguenti novità:

Xiaomi 15T e 15T Pro

Xiaomi Pad Mini

Redmi Pad 2 Pro

Xiaomi Openwear Stereo Pro

Xiaomi Watch S4 41 mm

Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro

Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026

Xiaomi Smart Camera C701

Xiaomi Pad Mini – Rumor