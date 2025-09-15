Xiaomi Pad Mini tra le novità dell’evento di settembre, ma non solo

Gabriele Cascone
xiaomi pad mini
K Pad

Oltre ai nuovi flagship della famiglia 15T sarebbe in arrivo anche un’altra novità per i mercati Global. Xiaomi Pad Mini, il tablet compatto più piccolo e potente del brand cinese, pronto a fare il suo debutto alle nostre latitudini. Eccolo dal vivo, in attesa del debutto ufficiale.

Xiaomi Pad Mini sarà annunciato insieme alla serie 15T: ecco tutte le novità in arrivo all’evento di settembre

Questa non è la prima volta che si parla di Xiaomi Pad Mini: il tablet compatto sarebbe il rebrand occidentale di Redmi K Pad, presentato in Cina a giugno insieme a Redmi K80 Ultra. Come da tradizione i modelli Redmi dovrebbero arrivare da noi come rifacimenti, probabilmente con qualche differenza.

Lo smartphone troverebbe spazio come Xiaomi 15T Pro, già confermato ufficialmente e in arrivo il 24 settembre. Insieme ad esso, Xiaomi 15T base e il tablet in formato compatto Xiaomi Pad Mini. Inoltre ci sarà spazio anche per Redmi Pad 2 Pro, dotato di un ampio schermo da 12,1″ 2.5K a 120 Hz, 12.000 mAh di batteria con ricarica da 27W e non solo.

Infine non mancherebbero tanti altri accessori. L’elenco completo dovrebbe comprendere tutte le seguenti novità:

  • Xiaomi 15T e 15T Pro
  • Xiaomi Pad Mini
  • Redmi Pad 2 Pro
  • Xiaomi Openwear Stereo Pro
  • Xiaomi Watch S4 41 mm
  • Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro
  • Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026
  • Xiaomi Smart Camera C701

Xiaomi Pad Mini – Rumor

  • Dimensioni e peso: 205,13 x 132,03 x 6,46 mm, 326 grammi
  • Colorazioni: /
  • Certificazione: /
  • Display: Flat LCD 8,8″ 3K, 403 PPI, 16:10, refresh rate a 165 Hz, luminosità 700 nit
  • Sicurezza: lettore d’impronte digitali laterale
  • Raffreddamento al liquido con camera di vapore
  • SoC: MediaTek Dimensity 9400+, 3 nm TSMC
  • CPU octa-core
    • 1 x 3,73 GHz – Cortex X925
    • 3 x 3,3 GHz – Cortex X4
    • 4 x 2,4 GHz – Cortex A720
  • GPU: Immortalis-G925 MC12
  • RAM: 8/12/16 GB LPDDR5X
  • Storage: 256/512 GB/1 TB UFS 4.1 non espandibile
  • Batteria: 7.500 mAh, silicio-carbonio
  • Ricarica: 67W, inversa 18W
  • Fotocamera: singola 13 MP OV13B (f/2.2) con PDAF
  • Selfie camera: 8 MP OV08F (f/2.28)
  • Connettività e altro: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Speaker stereo, doppia porta USB-C 3.0
  • Sistema operativo: Android 15 con HyperOS 2