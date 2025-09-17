Xiaomi Pad 8 confermato da questo teaser: il lancio è dietro l’angolo

Dopo le prime anticipazioni sulla nuova serie di top di gamma, ora tocca i prossimi tablet premium. Xiaomi Pad 8 e 8 Pro arriveranno nel corso dell’evento di settembre e l’azienda ha iniziato a scaldare i motori con alcune conferme.

Xiaomi Pad 8 e 8 Pro arriveranno questo mese insieme alla nuova serie di top di gamma

Crediti: Xiaomi

Il lancio di Xiaomi Pad 8 e 8 Pro è previsto per il mese di settembre, insieme alla serie 17, ma manca ancora la data precisa. Nel frattempo il primo teaser mostra la parte frontale dei tablet, caratterizzata da un ampio schermo con cornici ottimizzate ed il supporto allo stilo.

Non mancherà una tastiera/cover magnetica e probabilmente ci saranno anche altri accessori. Per le caratteristiche sappiamo che Xiaomi Pad 8 base avrà uno schermo da 11,2″ di diagonale; entrambi i modelli saranno mossi da HyperOS 3, ultima versione dell’interfaccia del brand.

Aspettando di saperne di più – in via ufficiale o tramite leak – vi segnaliamo che di recente il modello Pro è apparso su Geekbench. A bordo dovremmo trovare il SoC Snapdragon 8 Elite, l’ultimo Qualcomm di punta almeno fino all’uscita della nuova versione 8 Elite Gen 5 (fissata per il 23 settembre).