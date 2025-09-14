Xiaomi Pad 8 Pro: i benchmark “abbassano” le aspettative, ma sarà un tablet top

Aspettando Xiaomi 16, ecco fare capolino la prossima novità sul fronte dei tablet. Xiaomi Pad 8 Pro è stato avvistato su Geekbench: i primi benchmark svelano le possibili specifiche ma c’è una buona notizia “a metà” per chi si aspettava un modello di punta con caratteristiche al top.

Xiaomi Pad 8 Pro su Geekbench: i primi benchmark sembrano “confermare” le specifiche del prossimo tablet

Crediti: Geekbench

Il tablet è apparso sulla piattaforma di benchmark con la sigla 25091RP04C, che già conosciamo da varie certificazioni. Si tratterebbe proprio di Xiaomi Pad 8 Pro e secondo quanto rivelato da Geekbench il dispositivo avrebbe dalla sua l’attuale Snapdragon 8 Elite.

Da un lato si tratta di certo di un’ottima notizia: Xiaomi Pad 7 Pro è dotato dello Snapdragon 8s Gen 3, quindi questo sarebbe un significativo passo in avanti. Tuttavia i leak precedenti risultavano molto più estremi: alcune stringhe del codice di HyperOS collegavano il dispositivo al SoC SM8850, ossia il prossimo Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Niente chipset Elite di punta, quindi, quello nuovo di zecca in arrivo durante il Summit di Qualcomm previsto per il 23 settembre. Tuttavia il prossimo tablet alzerebbe il tiro passando da un SoC di fascia alta ad un ex-top di gamma.

I benefici in termini di performance non mancheranno di certo, anche grazie ai 16 GB di RAM. I punteggi di Geekbench sono di 2.967 in single-core e 9.485 in multi-core, con Android 16 lato software.

Secondo quanto emerso finora Xiaomi Pad 8 e 8 Pro avrebbero entrambi uno schermo LCD da 11,16″ di diagonale con un refresh rate elevato, batterie superiori a 10.000 mAh e ricarica rapida da 45W (base) e 67W (Pro). In merito all’uscita in Cina, probabilmente il lancio avverrà entro fine settembre con la serie Xiaomi 16.