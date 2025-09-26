Xiaomi 17 Fold: sarà questo il futuro dei pieghevoli di Xiaomi?

Un nuovo smartphone del brand è stato certificato nelle scorse ore: si sa ancora pochissimo ma forse questo dispositivo potrebbe svelare il futuro dei top di gamma pieghevoli dell’azienda. Si tratterà di Xiaomi MIX Fold 6 oppure dell’inedito Xiaomi 17 Fold?

Xiaomi MIX Fold 6 oppure Xiaomi 17 Fold? Come potrebbero cambiare le cose per la serie pieghevole

Crediti: xiaomitime

Tira aria di cambiamento per la famiglia di pieghevoli Xiaomi, ma questo è evidente da tempo: MIX Fold 5 è stato cancellato dopo un tira e molla durato mesi, MIX Flip 2 non arriverà in versione Global ed ora spunta un nuovo foldable inedito, mai visto prima.

Il dispositivo è stato certificato nelle scorse ore con la sigla 26023PN08C e il nome in codice Pecan. Secondo le indiscrezioni più recenti si tratterebbe di un nuovo flagship pieghevole del brand: di conseguenza è probabile che ci sarà un salto generazionale e si passerà direttamente a Xiaomi MIX Fold 6 dopo il modello MIX Fold 4 lanciato nel 2024.

Tuttavia i piani della casa di Lei Jun potrebbero essere diversi: nella sigla sono contenute le lettere PN, solitamente riservate ai telefoni della serie principale di Xiaomi. Gli smartphone della famiglia MIX presentano invece le lettere PX: è il caso di MIX Flip 3, certificato di recente con la sigla 2603EPX2DC.

Questo vuol dire che il prossimo pieghevole della compagnia potrebbe debuttare come parte della gamma principale, magari con il nome di Xiaomi 17 Fold. Il numero di modello offre anche un indizio sul periodo d’uscita, come da trazione per il brand: le cifre 2602 sarebbero un riferimento a febbraio 2026.

Crediti: xiaomitime

Inoltre l’analisi del codice di HyperOS ha fatto emergere anche i dettagli della fotocamera del pieghevole. In base a quanto scovato dovremmo avere il seguente comparto:

fotocamera principale : 200 MP (S5KHP5)

: 200 MP (S5KHP5) fotocamera ultra-grandangolare : 50 MP (OV50M)

: 50 MP (OV50M) fotocamera frontale secondaria : 50 MP (OV50M)

: 50 MP (OV50M) fotocamera frontale : 16 MP (OV16F)

Il sensore principale sarebbe il Samsung HP5 da 200 MP, accompagnato da un ultra-wide OmniVision; mancherebbe all’appello il teleobiettivo ma il flagship monterebbe sia una selfie camera interna che una esterna. Chiaramente ci aspettiamo il SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5, vista la natura top della serie di pieghevoli Xiaomi.