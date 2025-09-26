Xiaomi MIX Flip 3 alzerà il tiro con una fotocamera da 200 MP

Dopo il prossimo modello 17 Ultra ora tocca anche a Xiaomi MIX Flip 3, con nuove anticipazioni. Stavolta si parla della fotocamera del prossimo pieghevole a conchiglia, che potrebbe beneficiare di un notevole miglioramento: ecco che cosa è stato scovato grazie al codice di HyperOS.
Xiaomi MIX Flip 3: svelato il comparto fotografico del prossimo pieghevole a conchiglia
L’attuale Xiaomi MIX Flip 2 ha rappresentato un passo indietro come fotocamera passando da un doppio sensore con teleobiettivo ad una configurazione doppia con ultra-wide.
Tuttavia non si potrà dire lo stesso del terzo capitolo della gamma: resterà l’ultra-grandangolare come modulo secondario, ma il sensore principale alzerà il tiro. Lo rivela l’analisi del codice di HyperOS, da cui sono emersi i seguenti sensori:
- fotocamera principale: 200 MP (S5KHP5)
- fotocamera ultra-grandangolare: 50 MP (S5KJN5)
- fotocamera frontale: 32 MP (S5KKDS)
Il futuro Xiaomi MIX Flip 3 farà affidamento sul sensore principale Samsung HP5 da 200 MP, supportato da un ultra-wide da 50 MP (Samsung JN5); frontalmente una selfie camera da 32 MP, ora targata Samsung (l’attuale MIX Flip 2 utilizza una soluzione OmniVision).
Se il comparto fotografico sarà confermato ci troveremo alle prese con il secondo flip phone da 200 MP, dopo Honor Magic V Flip 2. Per le specifiche tecniche, impossibile non aspettarsi la presenza dell’ultimo Snapdragon 8 Elite Gen 5.
In merito al debutto una certificazione ha svelato il possibile periodo d’uscita: si guarda al mese di marzo 2026, ma al momento non sappiamo se avrà una controparte Global o resterà un’esclusiva cinese come avvenuto con MIX Flip 2. Infine il prossimo anno potrebbe arrivare anche il pieghevole MIX Fold 5, ma per ora non ci sono conferme.