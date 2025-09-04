Aspettate Xiaomi MIX Flip 2? Ci sono brutte notizie e due motivi validi

Le prossime settimane saranno cruciali per i Mi Fan di tutto il mondo, tra novità in Cina e aggiunte alla linea internazionale. Tuttavia avremo un grande assente alle nostre latitudini: Xiaomi MIX Flip 2 dovrebbe restare un’esclusiva in patria, ma per due buone ragioni (che riguardano i nuovi dispositivi in arrivo).

Xiaomi MIX Flip 2 potrebbe restare un’esclusiva cinese: niente versione Global e ci sono due valide ragioni

Secondo quanto trapelato nelle ultime ore Xiaomi MIX Flip 2 in versione Global sarebbe stato tagliato: la casa di Lei Jun avrebbe presto questa decisione già a febbraio, ma sarebbe trapelata solo di recente. I colleghi non specificano la fonte (nel momento in cui scriviamo), quindi restiamo in attesa di ulteriori dettagli.

Lo scorso anno la serie Xiaomi 14T ha fatto capolino in Occidente insieme al pieghevole a conchiglia MIX Flip. I Mi Fan che aspettavano il ritorno del flip phone resteranno a bocca asciutta, ma non mancheranno novità.

Nel corso delle prossime settimane dovrebbero arrivare Xiaomi 15T e 15T Pro, i nuovi flagship di mezzo del brand. Inoltre sarebbe prevista l’aggiunta di Xiaomi Pad Mini, tablet compatto di cui cui si vocifera da tempo. Quindi l’azienda sarebbe intenzionata a puntare maggiormente su questa linea di dispositivi.

Il nuovo rivale di iPad Mini avrebbe come base Redmi K Pad (si tratterebbe quindi di un rebrand), modello lanciato in Cina a giugno. Parliamo di una soluzione di punta con Dimensity 9400+, uno schermo da 8,8″ e 7.500 mAh di batteria con ricarica da 67W.

