Xiaomi Mijia diventa Global: lavatrice, frigorifero e condizionatore per una casa sempre più connessa

L’evento di settembre ha visto tante novità tech ma le nuove aggiunte all’ecosistema del brand non riguardano solo smartphone e indossabili. A questo giro Xiaomi ha annunciato il debutto Global degli elettrodomestici Mijia con lavatrice, frigorifero e condizionatore smart. Al momento il debutto è localizzato solo in alcuni mercati internazionali, quindi restiamo in attesa di maggiori dettagli e teniamo le dita incrociate per l’Italia.

Xiaomi porta gli elettrodomestici Mijia sul mercato globale: le novità annunciate durante l’evento di settembre

Frigorifero Xiaomi Mijia Cross Door 502L

Crediti: Xiaomi

Il nuovo frigorifero Mijia Cross Door 502L offre una refrigerazione efficiente e uno spazio versatile, il tutto concentrato in un design premium, ideale per le esigenze quotidiane delle famiglie. Pensato per chi acquista generi alimentari in grandi quantità, il prodotto garantisce soluzioni di stoccaggio versatili e organizzate in diverse zone.

La capacità di 502 litri comprende aree a temperatura controllabile singolarmente, integrate dalle modalità Auto, Super Cool e Super Freeze per scenari di conservazione modulabili. L’integrazione della tecnologia Ag+ freshness contribuisce a ridurre al minimo gli odori e a inibire la crescita batterica, mantenendo gli alimenti freschi più a lungo.

Progettato per la massima praticità, questo modello è dotato di un’apertura della porta a 90°, così da garantire accesso completo anche quando è installato a ridosso delle pareti. Le notifiche in tempo reale tramite l’app Xiaomi Home avvisano gli utenti se la porta rimane aperta per più di due minuti, contribuendo a ridurre gli sprechi alimentari.

La tecnologia Dual Inverter assicura un funzionamento silenzioso e un’eccellente efficienza energetica, mentre il Wi-Fi integrato consente la regolazione remota della temperatura.

Lavatrice Xiaomi Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9 Kg

Crediti: Xiaomi

Con un’attenzione particolare all’efficienza energetica e al funzionamento silenzioso, Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9 kg presenta un design ultra-slim da 570 mm di profondità, che si adatta facilmente a qualsiasi ambiente domestico.

Il cestello extra-large da 525 mm, abbinato a un motore a trasmissione diretta ad alte prestazioni con tecnologia Power Wash, utilizza una struttura resistente senza cinghia in grado di generare una forza centrifuga più potente, permettendo una pulizia più profonda e garantendo un funzionamento quasi impercettibile.

Ottimizzato per l’efficienza energetica, il design offre inoltre un vantaggio di risparmio del 25% rispetto alla classificazione energetica dell’Unione Europea Classe A. Il sistema Dual Auto Dosing assicura l’utilizzo della quantità ottimale di detersivo e ammorbidente mentre la funzione integrata lavaggio-asciugatura consente di lavare fino a 3 kg di bucato in soli 180 minuti.

La tecnologia Smart Infusion utilizza getti ad alta pressione all’interno del cestello per ottenere un lavaggio profondo in appena 36 minuti, con un risparmio del 39% di tempo, del 33% di acqua e del 40% di energia.

In alternativa, la modalità Quick Wash garantisce un ciclo completo in soli 12 minuti, perfetta per i capi leggermente sporchi o per le necessità dell’ultimo minuto.

Per la massima igiene dei tessuti, Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9 kg impiega il lavaggio a vapore ad alta temperatura, in grado di eliminare fino al 99,99% dei batteri. Per rinfrescare i capi senza utilizzare acqua, la modalità Refresh sfrutta il vapore, così da penetrare delicatamente nelle fibre e ridurre le pieghe indesiderate.

Inoltre, è possibile ottenere indumenti più freschi e profumati senza ricorrere all’ammorbidente grazie alla funzione Aromatherapy Wash, che aggiunge liquido aromatico direttamente nel cestello.

Le modalità di asciugatura intelligenti si avvalgono di sensori ad alta precisione e della tecnologia avanzata di flusso d’aria 3D: Smart Dry Control monitora l’umidità per garantire la perfetta asciugatura, mentre Gentle Drying mantiene una temperatura costante tra 55 °C e 65 °C per ridurre al minimo restringimenti e danni ai tessuti.

Condizionatori Xiaomi Mijia Air Conditioner Pro Eco

Crediti: Xiaomi

Disponibile nelle varianti da 2,6 kW e 3,5 kW, la serie Mijia Air Conditioner Pro Eco garantisce la massima efficienza energetica, riducendo l’impatto ambientale e contribuendo ad abbassare le bollette.

Grazie alla modalità Mijia AI Energy Saving, regola dinamicamente la potenza in base ai cambiamenti ambientali reali, migliorando l’efficienza energetica fino al 27% rispetto alle soluzioni tradizionali. Inoltre garantiscono un controllo intelligente della temperatura, con raffreddamento rapido in 30 secondi e riscaldamento veloce in 60 secondi.

Le alette micro-forate e le 14 lamelle orientabili diffondono un flusso d’aria delicato che evita getti diretti, mentre la modalità Turbo accelera la velocità della ventola. Gli utenti possono monitorare e regolare i consumi tramite l’app Xiaomi Home, che permette di accedere alle impostazioni di controllo, allo stato del filtro e ai dati sui consumi energetici, oltre a creare profili personalizzati per un comfort ottimale anche durante la notte.

Inoltre, la funzione Personalize via AI apprende in modo intelligente le abitudini degli utenti e regola automaticamente le impostazioni, così da creare una temperatura domestica su misura. Il supporto ai comandi vocali con Google Assistant consente di fare semplici regolazioni di clima, mentre il rilevamento delle dimensioni della stanza e l’adattamento della luminosità del display garantiscono un comfort sempre bilanciato.