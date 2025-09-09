Xiaomi licenza uno storico manager di Redmi: colpa dei troppi spoiler?

Con una mossa a sorpresa Xiaomi ha detto addio ad una delle figure storiche del brand. Si tratta di Wang Teng Thomas, un nome sconosciuto ai più ma che i veterani del brand cinese (quelli più attenti alle anticipazioni dalla Cina) conoscono bene. Ma qual è il motivo del licenziamento? C’entrano le troppe anticipazioni che il manager era solito dare agli appassionati?

Xiaomi ha licenziato Wang Teng Thomas, Product Manager di Redmi: che cosa è successo

Wang Teng (a sinistra) – Crediti: Weibo

In base a quanto emerso nelle scorse ore, Wang Teng Thomas – Product Manager di Redmi – sarebbe stato licenziato a causa di gravi violazioni come la fuga di notizie riservate e conflitti d’interesse. Vista la posizione del dirigente, che ricopre un ruolo importante all’interno di Redmi, i media cinesi si stanno sbizzarrendo sui motivi di questo taglio e sull’impatto che potrebbe avere.

Wang Teng è una figura storica, parte di Xiaomi da tanti anni. I Mi Fan più affezionati ed attenti alla novità dalla Cina lo conoscono bene: il dirigente è celebre anche per le sue anticipazioni, forse con qualche leak di troppo.

Scherzi a parte, il manager è intervenuto spesso in questioni delicate: ad esempio ha confermato che la serie XRING non resterà esclusiva della serie principale ed è sceso in campo per smentire le voci sulla chiusura della gamma CIVI.

In base ad una comunicazione interna, la compagnia avrebbe chiuso il rapporto in lavoro in linea con le “Norme sulla gestione delle violazioni disciplinari e illegali dei dipendenti” e con il “Codice di integrità del Gruppo Xiaomi”. Si parla di gravi violazioni ma in via ufficiale non ci sono dettagli precisi.

La dichiarazione di Wang Teng Thomas

Intanto non è mancata la risposta da parte del diretto interessato: i media cinesi hanno parlato di furto e vendita di segreti aziendali, in particolare per quanto riguarderebbe la divisione automobilistica di Xiaomi.

Wang Teng ha smentito tutto. In un post sul social Weibo ha negato queste voci, ammettendo però alcuni errori passati e relative conseguenze. Infine sottolinea di non aver commesso alcun illecito.