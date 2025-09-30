HyperOS 3: la nuova HyperIsland non sarà per tutti gli Xiaomi

Dopo il debutto in Cina, di recente Xiaomi ha annunciato HyperOS 3 in versione Global svelando tutte le novità della nuova versione dell’interfaccia. Tra questa anche una migliore “isola dinamica”, chiama HyperIsland e dotata di funzionalità aggiuntive: tuttavia questa caratteristica non sarà per tutti gli smartphone del brand.
Xiaomi ha lanciato HyperOS 3 con l’isola dinamica HyperIsland ma non tutti saranno compatibili
La nuova HyperIsland porta al livello successivo l’attuale Smart Island, ossia la versione di Xiaomi dell’isola dinamica di Cupertino. La prima versione era abbastanza basilare ma ora la barra è stata arricchita con varie funzionalità ed elementi ed una maggiore integrazione con le applicazioni.
L’isola è in grado di funzionale come switch, per attivare o disattivare determinate feature, oppure si può estendere come una finestra flottante. Ci sono i controlli per la musica, il time, la torcia, ma anche mappe e quant’altro.
Questa novità è stata annunciata anche per HyperOS 3 in versione Global ed arriverà anche sui modelli internazionali. Purtroppo non sarà estesa a tutti gli smartphone Xiaomi, ma tra gli esclusi ci sono nomi che fanno storcere il naso ai Mi Fan.
A quanto pare HyperIsland non sarà presente a bordo della serie Redmi Note, né sui telefoni più economici. Il fatto che alcuni smartphone non siano in grado di far funzionare questa novità può essere comprensibile; tuttavia l’isola non è compatibile nemmeno con Redmi Note 14 Pro+, dispositivo che offre buone prestazioni.
Resta da vedere se questa limitazione si estenderà anche ad altri modelli: per ora manca ancora una lista completa mentre il rilascio ufficiale della versione stabile è previsto a partire dal mese di ottobre 2025.