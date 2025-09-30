HyperOS 3: la nuova HyperIsland non sarà per tutti gli Xiaomi

Dopo il debutto in Cina, di recente Xiaomi ha annunciato HyperOS 3 in versione Global svelando tutte le novità della nuova versione dell’interfaccia. Tra questa anche una migliore “isola dinamica”, chiama HyperIsland e dotata di funzionalità aggiuntive: tuttavia questa caratteristica non sarà per tutti gli smartphone del brand.

Xiaomi ha lanciato HyperOS 3 con l’isola dinamica HyperIsland ma non tutti saranno compatibili

Crediti: Xiaomi

La nuova HyperIsland porta al livello successivo l’attuale Smart Island, ossia la versione di Xiaomi dell’isola dinamica di Cupertino. La prima versione era abbastanza basilare ma ora la barra è stata arricchita con varie funzionalità ed elementi ed una maggiore integrazione con le applicazioni.

L’isola è in grado di funzionale come switch, per attivare o disattivare determinate feature, oppure si può estendere come una finestra flottante. Ci sono i controlli per la musica, il time, la torcia, ma anche mappe e quant’altro.

Questa novità è stata annunciata anche per HyperOS 3 in versione Global ed arriverà anche sui modelli internazionali. Purtroppo non sarà estesa a tutti gli smartphone Xiaomi, ma tra gli esclusi ci sono nomi che fanno storcere il naso ai Mi Fan.

A quanto pare HyperIsland non sarà presente a bordo della serie Redmi Note, né sui telefoni più economici. Il fatto che alcuni smartphone non siano in grado di far funzionare questa novità può essere comprensibile; tuttavia l’isola non è compatibile nemmeno con Redmi Note 14 Pro+, dispositivo che offre buone prestazioni.

Resta da vedere se questa limitazione si estenderà anche ad altri modelli: per ora manca ancora una lista completa mentre il rilascio ufficiale della versione stabile è previsto a partire dal mese di ottobre 2025.