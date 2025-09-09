Xiaomi stupisce tutti: HyperOS 3 Global arriva a settembre

Il mese di settembre vedrà il lancio dei nuovi flagship di Xiaomi, sia per quanto riguarda la Cina che i mercati internazionali. Inoltre potrebbero esserci delle grandi sorprese lato software proprio per quanto riguarda la parte Global: HyperOS 3 arriverà già questo mese?

Xiaomi pronta al lancio di HyperOS 3 in versione Global: forse c’è già una data ufficiale

Crediti: Xiaomi

Gli utenti cinesi aspettano la gamma Xiaomi 16 mentre alle nostre latitudini arriveranno Xiaomi 15T e 15T Pro, i flagship di metà generazione. Tuttavia le novità non finirebbero qui: l’account X ufficiale di HyperOS (l’interfaccia proprietaria del brand cinese) ha condiviso il teaser poster con la data di presentazione della famiglia 15T.

Fin qui tutto regolare, tranne che per la frase che accompagna il tutto, “Grandi sorprese in arrivo…”. Infine invita a non perdere l’appuntamento fissato per il 24 settembre.

Big surprises incoming… ✨⏳

📅 Don’t miss it: Sept 24th! https://t.co/k4AOF5qc9a — Xiaomi HyperOS (@XiaomiHyperOS_) September 8, 2025

Non viene menzionato altro, ma vista la natura dell’account è impossibile non pensare ad HyperOS 3 Global. Probabilmente durante l’evento di settembre verrà annunciata anche la versione internazionale dell’UI.

Ricordiamo che HyperOS 3, su base Android 16, è già ufficiale in Cina: il debutto è avvenuto ad agosto ma i primi smartphone con a bordo l’UI saranno quelli della serie Xiaomi 16. Se siete curiosi di saperne di più abbiamo stilato una lista degli smartphone che riceveranno l’aggiornamento, con conferme ufficiali e candidati papabili (non confermati).