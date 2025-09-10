Xiaomi annuncia HyperOS 3 Beta Global: come partecipare al programma

Entro fine settembre verrà annunciato HyperOS 3 Global e ora le cose diventano ancora più tangibili con l’apertura del programma Beta. Xiaomi annuncia il via tramite i social: ecco come fare per partecipare e ricevere la versione sperimentale della nuova interfaccia.

HyperOS 3 Beta in versione Global: Xiaomi dà inizio alle danze per gli utenti internazionali

Il via al programma Beta è arrivato come un fulmine a ciel sereno, direttamente tramite un post su X. Tramite un breve comunicato, l’azienda ha confermato la possibilità di registrarsi tramite l’app di Xiaomi Community, la voce ME e poi Beta Testing.

Non è stato confermato il programma Beta a cui effettuare l’iscrizione ma è palese che si tratterà di quello dedicato ad HyperOS 3 Global.

🚀 Explore what’s next before anyone else！

Join the Beta Testing Program in Xiaomi Community to get early OTA access and share your feedback with us.

💡How to apply: Xiaomi Community–>ME–>Beta Testing

#XiaomiHyperOS #Xiaomi #BetaTesting pic.twitter.com/sDhSGPmPOZ — Xiaomi HyperOS (@XiaomiHyperOS_) September 10, 2025

La nuova versione dell’interfaccia del è stata annunciata in Cina ad agosto e debutterà a bordo della serie Xiaomi 16, si vocifera in arrivo entro fine settembre. Se per i top di gamma internazionali ci sarà da attendere, la versione Global di HyperOS 3 sarà annunciata il 24 settembre (insieme a Xiaomi 15T e 15T Pro).

