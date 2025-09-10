Xiaomi annuncia HyperOS 3 Beta Global: come partecipare al programma

Entro fine settembre verrà annunciato HyperOS 3 Global e ora le cose diventano ancora più tangibili con l’apertura del programma Beta. Xiaomi annuncia il via tramite i social: ecco come fare per partecipare e ricevere la versione sperimentale della nuova interfaccia.
HyperOS 3 Beta in versione Global: Xiaomi dà inizio alle danze per gli utenti internazionali
Il via al programma Beta è arrivato come un fulmine a ciel sereno, direttamente tramite un post su X. Tramite un breve comunicato, l’azienda ha confermato la possibilità di registrarsi tramite l’app di Xiaomi Community, la voce ME e poi Beta Testing.
Non è stato confermato il programma Beta a cui effettuare l’iscrizione ma è palese che si tratterà di quello dedicato ad HyperOS 3 Global.
La nuova versione dell’interfaccia del è stata annunciata in Cina ad agosto e debutterà a bordo della serie Xiaomi 16, si vocifera in arrivo entro fine settembre. Se per i top di gamma internazionali ci sarà da attendere, la versione Global di HyperOS 3 sarà annunciata il 24 settembre (insieme a Xiaomi 15T e 15T Pro).
