Xiaomi 15T, Redmi Pad 2 Pro e non solo: tutti i prezzi delle novità di settembre

Nonostante manchino solo poche ore alla presentazione della serie Xiaomi 15T le indiscrezioni non accennano a diminuire. Ancora una volta spuntano i prezzi leak dei dispositivi ma a questo giro ci sono anche altre aggiunte: ecco cosa possiamo aspettarci durante la diretta del 24 settembre!
L’evento di settembre si avvicina: un nuovo leak che “conferma” il prezzo di Xiaomi 15 e delle altre novità in arrivo
In realtà i presunti prezzi di Xiaomi 15T e 15T Pro sono già trapelati da diverso tempo, ma a questo giro si aggiungono anche tutti gli altri dispositivi che saranno presenti durante il mega evento. Oltre ai flagship di mezzo – basati su piattaforma MediaTek e dotati di fotocamere Leica – la casa di Lei Jun annuncerà anche tante altri prodotti per i Mi Fan internazionali.
Di seguito trovate l’elenco delle novità che saranno annunciate all’evento di settembre, con disponibilità in Europa:
- Xiaomi 15T, 12/256 GB – 649€
- Xiaomi 15T Pro, 12/256 GB – 799€
- Redmi Pad 2 Pro, 6/128 GB – 349€
- Xiaomi Watch S4, 41 mm – 149€/169€/219€ (in base al cinturino)
- Xiaomi OpenWear Stereo Pro – 149€
- Xiaomi Smart Camera C701 – 60€
- Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro – 899€
La lista non comprende Xiaomi Pad Mini ed è probabile che il tablet compatto sarà lanciato a livello Global, ma non alle nostre latitudini. La presentazione di Xiaomi 15T e delle altre aggiunte all’ecosistema del brand è fissata per il 24 settembre: scopri come seguire l’evento di lancio in diretta!