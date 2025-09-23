Xiaomi 15T, Redmi Pad 2 Pro e non solo: tutti i prezzi delle novità di settembre

Nonostante manchino solo poche ore alla presentazione della serie Xiaomi 15T le indiscrezioni non accennano a diminuire. Ancora una volta spuntano i prezzi leak dei dispositivi ma a questo giro ci sono anche altre aggiunte: ecco cosa possiamo aspettarci durante la diretta del 24 settembre!

L’evento di settembre si avvicina: un nuovo leak che “conferma” il prezzo di Xiaomi 15 e delle altre novità in arrivo

Crediti: Xiaomi

In realtà i presunti prezzi di Xiaomi 15T e 15T Pro sono già trapelati da diverso tempo, ma a questo giro si aggiungono anche tutti gli altri dispositivi che saranno presenti durante il mega evento. Oltre ai flagship di mezzo – basati su piattaforma MediaTek e dotati di fotocamere Leica – la casa di Lei Jun annuncerà anche tante altri prodotti per i Mi Fan internazionali.

Crediti: Sudhanshu1414 (X)

Di seguito trovate l’elenco delle novità che saranno annunciate all’evento di settembre, con disponibilità in Europa:

Xiaomi 15T, 12/256 GB – 649€

Xiaomi 15T Pro, 12/256 GB – 799€

Redmi Pad 2 Pro, 6/128 GB – 349€

Xiaomi Watch S4, 41 mm – 149€/169€/219€ (in base al cinturino)

Xiaomi OpenWear Stereo Pro – 149€

Xiaomi Smart Camera C701 – 60€

Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro – 899€

La lista non comprende Xiaomi Pad Mini ed è probabile che il tablet compatto sarà lanciato a livello Global, ma non alle nostre latitudini. La presentazione di Xiaomi 15T e delle altre aggiunte all’ecosistema del brand è fissata per il 24 settembre: scopri come seguire l’evento di lancio in diretta!