Ufficiale: questi Xiaomi non riceveranno più aggiornamenti (Settembre 2025)

Vista la quantità di smartphone Xiaomi che ne compongono il catalogo, spesso ci si può interrogare: per quanto saranno rilasciati aggiornamenti per il proprio modello? Specialmente da quando sono nati anche i sub-brand Redmi e POCO, ogni anno vengono rilasciate decine e decine di modelli.
E per quanto questo vada a favore della diffusione del brand nel mondo, può essere uno svantaggio per il team software di Xiaomi e la quantità di update che deve produrre. Per rispondere al succitato quesito, in questo articolo trovate la lista ufficiale EOS, acronimo che sta per End of Support, cioè gli smartphone per cui è terminato il supporto software.
Ultimo aggiornamento: Settembre 2025 – aggiunti nuovi modelli alla lista Xiaomi EOS.
Ecco quali smartphone Xiaomi non riceveranno più aggiornamenti software
Di seguito trovate elencati tutti gli smartphone Xiaomi, Redmi e POCO su cui non arriveranno più aggiornamenti, comprese le patch di sicurezza: prima della lista completa ci sono le ultime novità, con i modelli che terminano il supporto a breve.
Smartphone che non riceveranno più aggiornamenti da fine settembre 2025
- Redmi A1
- Redmi A1+
- Redmi 11 Prime 4G
- Xiaomi 11T
- Xiaomi 11T Pro
- Xiaomi 11 Lite
- Xiaomi 11 Lite 5G NE
- POCO M5
- POCO C50
Elenco completo
XIAOMI
Serie Principale
- Xiaomi 15 Lite 5G NE
Serie Mi
- Xiaomi Mi 1
- Xiaomi Mi 2
- Xiaomi Mi 2A
- Xiaomi Mi 3
- Xiaomi Mi 4
- Xiaomi Mi 4S
- Xiaomi Mi 4C
- Xiaomi Mi 5
- Xiaomi Mi 5S
- Xiaomi Mi 5S Plus
- Xiaomi Mi 5C
- Xiaomi Mi 5X
- Xiaomi Mi 6
- Xiaomi Mi 6X
- Xiaomi Mi 8
- Xiaomi Mi 8 Lite
- Xiaomi Mi 8 SE
- Xiaomi Mi 8 UD
- Xiaomi Mi 8 Pro
- Xiaomi Mi 8 Explore Edition
- Xiaomi Mi 9
- Xiaomi Mi 9 Lite
- Xiaomi Mi 9 Pro 5G
- Xiaomi Mi 9T Pro
- Xiaomi Mi 9 SE
- Xiaomi Mi CC 9
- Xiaomi Mi CC 9e
- Xiaomi Mi CC 9 Pro
- Xiaomi Mi PLAY
- Xiaomi Mi 10 Lite Zoom
- Xiaomi Mi 10T Pro
- Xiaomi Mi 10T
- Xiaomi Mi 10 lite 5G
- Xiaomi Mi 11 Lite
- Xiaomi Mi 10S
- Xiaomi Mi 10 Pro
- Xiaomi Mi 10
- Xiaomi Mi 10 Ultra
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G
- Xiaomi 12X
- Xiaomi 11i
- Xiaomi 11i HyperCharge
- Xiaomi Mi 11X Pro
- Xiaomi Mi 11i
- Xiaomi Mi 11 Ultra
Serie Note
- Xiaomi Mi Note
- Xiaomi Mi Note 2
- Xiaomi Mi Note 3
- Xiaomi Mi Note Pro
- Xiaomi Mi Note 10 Lite
- Xiaomi Mi Note 10
Serie Max
- Xiaomi Mi MAX
- Xiaomi Mi MAX 2
- Xiaomi Mi MAX 3
Serie A
- Xiaomi Mi A1
- Xiaomi Mi A2
- Xiaomi Mi A2 Lite
- Xiaomi Mi A3 (Android One)
Serie MIX & Fold
- Xiaomi Mi MIX
- Xiaomi Mi MIX 2
- Xiaomi Mi MIX 2S
- Xiaomi Mi MIX 3
- Xiaomi MIX 4
- Xiaomi MIX Fold
Serie Pad
- Xiaomi Mi Pad
- Xiaomi Mi Pad 2
- Xiaomi Mi Pad 3
- Xiaomi Mi Pad 4
- Xiaomi Mi Pad 4 Plus
- Xiaomi Pad 5 Pro 5G
- Xiaomi Pad 5 Pro
Serie CIVI
- Xiaomi Civi
- Xiaomi Civi 1S
REDMI
Serie Number
- Redmi 1
- Redmi 1S
- Redmi 2
- Redmi 3
- Redmi 3S
- Redmi 3X
- Redmi 4
- Redmi 4
- Redmi 4A
- Redmi 5
- Redmi 5 Plus
- Redmi 5A
- Redmi 6
- Redmi 6 Pro
- Redmi 6A
- Redmi 7
- Redmi 7A
- Redmi 8
- Redmi 8A
- Redmi 8A Dual
- Redmi 9
- Redmi 9 Prime
- Redmi 9A
- Redmi 9C
- Redmi 9C NFC
- Redmi 9T
- Redmi 10 5G
- Redmi 10X 5G
- Redmi 10X Pro
- Redmi 10 (2022)
- Redmi 10C
- Redmi 10A
- Redmi 11 Prime 5G
Serie Note
- Redmi Note 1
- Redmi Note 1S
- Redmi Note 2
- Redmi Note 2 Pro
- Redmi Note 3
- Redmi Note 4
- Redmi Note 4X
- Redmi Note 5
- Redmi Note 5A
- Redmi Note 5 Pro
- Redmi Note 6 Pro
- Redmi Note 7
- Redmi Note 7S
- Redmi Note 7 Pro
- Redmi Note 8
- Redmi Note 8 Pro
- Redmi Note 8T
Redmi Note 9
- Redmi Note 9 Pro
- Redmi Note 9T
- Redmi Note 10
- Redmi Note 10T
- Redmi Note 10S
- Redmi Note 10 5G
- Redmi Note 10 JE
- Redmi Note 10 Pro Max
- Redmi Note 10 Pro
- Redmi Note 10 Lite
- Redmi Note 11R
- Redmi Note 11S
- Redmi Note 11E 5G
- Redmi Note 11 Pro
- Redmi Note 11 Pro 5G
- Redmi Note 11E Pro
- Redmi Note 11T 5G
- Redmi Note 11T Pro
- Redmi Note 11T Pro+
Serie K
- Redmi K20
- Redmi K20 Pro
Redmi K30
- Redmi K30 5G
- Redmi K30 5G Speed
- Redmi K30 Ultra
- Redmi K30i
- Redmi K40
- Redmi K50 Gaming
- Redmi K50i
- Redmi K40S
Serie A
Altre serie
- Redmi Pro
- Redmi S2, Y2, Y3
- Redmi Go
POCO
Serie F
- POCO F1
- POCO F2 Pro
- POCO F3
- POCO F3 GT
- POCO F4 GT
- POCO F4
Serie X
- POCO X2
- POCO X3
- POCO X3 NFC
- POCO X3 Pro
- POCO X3 GT
- POCO X4 Pro
- POCO X4 GT
Serie M
- POCO M2 Pro
- POCO M3
- POCO M3 Pro 5G
- POCO M4
- POCO M4 Pro 5G
- POCO M4 5G
Serie C
- POCO C31
- POCO C40
