Xiaomi Electric Scooter 5 Plus ufficiale in Italia: vibrazioni ridotte e fino a 60 km di autonomia

La gamma di monopattini elettrici del brand cinese si espande con Xiaomi Electric Scooter 5 Plus, che va ad aggiungersi al modello base e ai fratelli Pro e Max. La compagnia cinese continua a puntare sulla mobilità elettrica e gli spostamenti green in Italia, con una soluzione perfetta per muoversi agilmente in città.

Xiaomi Electric Scooter 5 Plus: caratteristiche, prezzo e uscita in Italia del nuovo monopattino elettrico

Crediti: Xiaomi

La nuova aggiunta alla linea di Xiaomi debutta con un motore da 900W, una velocità massima di 25 km/h e la possibilità di affrontare salite fino al 20% di inclinazione. Il telaio robusto e di grandi dimensioni è progettato per tutte le tipologie di Mi Fan, anche quelli più corpulenti.

La struttura – realizzata in acciaio al carbonio ad alta resistenza – supporta guidatori fino a 120 kg mentre la pedana più ampia consente un posizionamento comodo. Xiaomi Electric Scooter 5 Plus monta pneumatici tubeless da 12″ ed offre un manubrio più alto ed un sistema TCS antiscivolo, per una guida sicura e stabile.

Presente all’appello un sistema di assorbimento degli urti anteriore (a doppia molla) per spostamenti fluidi riducendo in modo efficace le vibrazioni. L’autonomia è di circa 60 km e consente di coprire lunghe distanze senza il rischio di restare a piedi. Il grado di impermeabilità è IPX5 su tutta la superficie e IPX6 per la batteria.

Crediti: Xiaomi

Il doppio sistema frenante garantisce una maggiore sicurezza durante la guida mentre la luce anteriore ad alta luminosità (fino a 10 metri) è utile negli spostamenti serali. Il monopattino si collega allo smartphone tramite l’app Xiaomi Home, che consente visualizzare i vari parametri (autonomia, guida assistita, luce anteriore automatica e così via).

Nel momento in cui scriviamo Xiaomi Electric Scooter 5 Plus è presente nello store ufficiale italiano al prezzo di 549,9€, ma per ora non risulta ancora acquistabile.

