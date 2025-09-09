Xiaomi ha lanciato una nuova friggitrice ad aria extra-large, da 10 litri

A distanza di poco più di un mese dalla sua ultima friggitrice ad aria (da 6,5 litri e sprovvista di funzioni smart), la compagnia cinese fa il bis ma stavolta alza il tiro con un modello extra-large. Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10L è il nuovo modello con due zone di cottura, per preparare deliziosi manicaretti con la massima semplicità: ecco tutti i dettagli su caratteristiche e prezzo di questa novità (già disponibile in Italia).

Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10L: caratteristiche e prezzo della nuova friggitrice ad aria extra-large

Crediti: Xiaomi

Come anticipato poco sopra, la caratteristica principale di Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10L è il suo design con doppio scomparto. La presenza di due zone distinte consente la cottura simultanea di primi e secondi, o comunque di più pietanze differenti.

La capienza generale è di 10 litri, divisa il due scomparti da 3,5 litri e 6,5 litri. Grazie al sistema di cottura intelligente entrambi i castelli sono pronti nello stesso momento; inoltre l’interno metallico è resistente alle alte temperature, ma facile da pulire grazie ai cestelli antiaderenti, rimovibili e lavabili anche in lavatrice.

Crediti: Xiaomi

In dotazione è presente anche una pratica griglia, per aumentare lo spazio interno in modo da preparare anche 3 piatti contemporaneamente. La potenza della friggitrice è di 2.700W, con un’efficienza di cottura superiore del 71% rispetto ad un forno tradizionale (grazie anche al flusso d’aria a 360° che fa circolare l’aria calda in modo uniforme).

La temperatura massima è di 230°C ma è anche possibile scongelare gli alimenti a 40°C o 60°C, fermentare ed essiccare la frutta, per la massima versatilità. Non sono presenti funzionalità smart ma basta scansionare il codice QR sulla friggitrice per accedere a 101 ricette online (da consultare tramite smartphone).

Crediti: Xiaomi

La nuova friggitrice Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10L debutta nello store ufficiale italiano al prezzo di 159,9€, con spedizione gratis. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

