Xiaomi mette il turbo con questa novità, ma vale solo per un flagship

Non solo HyperOS 3 e le sue novità (sia in termini di funzioni che di design), ma arriva una novità per i Mi Fan più smanettoni. Purtroppo si tratta di una feature ancora in fase sperimentale, dedicata solo ad uno smartphone Xiaomi: tuttavia è interessante saperne di più dato che il nuovo Chip Performance Panel apre le porte a scenari parecchio interessanti!

Xiaomi 15S Pro riceve il nuovo Chip Performance Panel, una novità che apre le porte a diversi scenari

Crediti: Xiaomitime

A maggio la casa di Lei Jun ha annunciato Xiaomi 15S Pro con una novità colossale a bordo: il chipset proprietario XRING O1, soluzione che segna il ritorno del brand nella produzione dei SoC dopo un’assenza che durava dal 2017, con Surge S1.

Il top di gamma è rimasto un’esclusiva cinese e lo stesso è stato per il chip: Xiaomi continuerà a fare affidamento su Qualcomm e MediaTek, ma andrà ad introdurre progressivamente anche SoC propri. XRING O2 è già in cantiere e resta da vedere se in futuro ci sarà anche un’apertura ai mercati Global.

Teniamo le dita incrociate per un possibile lancio internazionale e intanto seguiamo gli sviluppi. L’ultima novità è esclusiva per Xiaomi 15S Pro: il nuovo Chip Performance Panel è stato introdotto in versione beta e richiede di avere le opzioni sviluppatore attive.

Crediti: Xiaomitime

Si tratta di un pannello che permette agli utenti di regolare i parametri di tensione e frequenza per ciascun gruppo di core, in modo da ottimizzare l’esperienza in modo completamente personalizzato.

Il pannello vale solo per Xiaomi 15S Pro e XRING O1; non mancano protezioni integrate per garantire la stabilità del sistema, con il ripristino automatico dei valori predefiniti in caso di problemi.

Insomma, se nel futuro di Xiaomi ci sono i propri SoC XRING non è da escludere che l’azienda possa dare qualche libertà in più agli utenti più smanettoni (nonostante le continue limitazioni per il modding, ma questo sarebbe comunque una sorta di ambiente controllato).