Xiaomi ha comprato e smontato 3 Tesla Model Y: l’ammissione di Lei Jun

Xiaomi ha fatto un ingresso fragoroso nel settore dei veicoli elettrici: il successo raggiunto in patria è stato rapidissimo ed ora il brand cinese si appresta anche ad approdare nel mercato europeo (ma ci sarà da attendere). La strategia per raggiungere rapidamente l’apice? La rivelazione arriva dal CEO in persona, Lei Jun, e coinvolge tre Tesla Model Y e un inatteso elogio per il principale concorrente.

Xiaomi Auto: tre Tesla Model Y comprate e smontate per imparare dal brand rivale

Crediti: Xiaomi

Spesso si dice che l’imitazione sia la forma più sincera di adulazione. Per Xiaomi, questa adulazione si è trasformata in un’immersione profonda nelle componenti della concorrenza. Per costruire il suo primo SUV elettrico, Xiaomi YU7, l’azienda ha ammesso apertamente di aver iniziato acquistando tre veicoli del suo più grande rivale, la Tesla Model Y, per poi smontarli sistematicamente.

Parlando a un vasto pubblico presso il Beijing National Convention Center, Lei Jun ha esposto la strategia con sorprendente trasparenza: “Abbiamo acquistato 3 Model Y all’inizio di quest’anno, smontando le parti una per una, e abbiamo studiato ogni componente, una alla volta” ha spiegato.

Questa pratica è nota nel settore come benchmarking o analisi di teardown (smontaggio), ed è una procedura operativa standard. È un esercizio di ingegneria meticoloso, utilizzato da case automobilistiche e aziende di elettronica per comprendere le scelte dei materiali, le tecniche di produzione e le misure di riduzione dei costi che non sono visibili dall’esterno.

Crediti: Xiaomi

L’obiettivo di Xiaomi era comprendere ogni decisione presa dai designer e dagli ingegneri di Tesla, dalla costruzione del telaio all’integrazione del software. Si trattava di confrontarsi con quello che molti considerano lo standard di settore per i SUV elettrici prima di finalizzare il design del proprio YU7.

La pratica è tutt’altro che unica. Ad esempio, i produttori di smartphone mettono a nudo l’ultimo iPhone e le case automobilistiche tradizionali analizzano i modelli dei rivali. Di recente, una Xiaomi SU7 Ultra è stata avvistata vicino al quartier generale della Ferrari in Italia, alimentando speculazioni che persino il leggendario marchio di auto sportive stia effettuando benchmarking sul nuovo EV cinese.

Ciò che ha sorpreso l’industria ancor più dell’ammissione del teardown è stato il tono del CEO Lei Jun. In un settore in cui i dirigenti spesso criticano i rivali, Lei Jun è stato estremamente positivo verso la creazione di Elon Musk.

Durante un confronto fianco a fianco tra YU7 e Model Y, il capo di Xiaomi ha affermato che Tesla ha costruito un veicolo davvero impressionante. “Non sto criticando la Model Y. La Model Y è un’auto molto, molto eccezionale,” ha dichiarato, aggiungendo: “Se non scegliete YU7, potete considerare la Model Y“.

Questo tipo di ammirazione pubblica per un diretto concorrente è considerato un evento raro nel mondo automobilistico.