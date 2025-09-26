Xiaomi 17 Ultra: come cambierà la fotocamera del prossimo flagship

Abbiamo appena assistito al lancio della serie 17 che le indiscrezioni guardano già a quello che sarà il futuro della gamma, con Xiaomi 17 Ultra. Il Camera Phone dovrebbe avere un comparto fotografico da primo della classe e un’analisi del software del brand sembra aver svelato le sue caratteristiche.

Spuntano nuovi indizi sulla fotocamera di Xiaomi 17 Ultra: cosa possiamo aspettarci dal Camera Phone

Crediti: xiaomitime

Questa non è la prima volta che l’analisi di HyperOS fa emergere dettagli sui futuri modelli della casa cinese. In questo caso le stringhe incriminate anticipano i sensori fotografici a bordo del prossimo top di gamma Xiaomi 17 Ultra; ancora una volta ci sarebbe una Quad Camera, sempre con sensore principali da 1″ e doppio teleobiettivo.

OmniVision OVX10500U Wide : fotocamera principale – 50 MP

: fotocamera principale – 50 MP Samsung JN5 : fotocamera ultra-grandangolare – 50 MP

: fotocamera ultra-grandangolare – 50 MP Samsung JN5 : teleobiettivo – 50 MP

: teleobiettivo – 50 MP Samsung HPE : teleobiettivo periscopico – 50 MP

: teleobiettivo periscopico – 50 MP OmniVision OV50M Frontale: Fotocamera selfie – 50 MP

In testa dovremmo trovare il sensore principale OVX10500U, una soluzione inedita targata OmniVision. Potrebbe trattarsi dell’OV50X lanciato a aprile con dimensioni da 1″, pixel da 1,6 micron, 50 MP di risoluzione e tecnologia TheiaCel per migliorare la gamma dinamica.

Per quanto riguarda Samsung JN5 non ha bisogno di presentazioni, essendo in uso su numerosi smartphone da tempo. Il sensore Samsung HPE potrebbe essere una versione personalizzata del modulo HP9 da 200 MP (come avvenuto con HPB di vivo X300).

Frontalmente ci sarebbe una selfie camera OmniVision da 50 MP, contro i 32 MP di Xiaomi 15 Ultra. Per quanto riguarda il resto del comparto dovremmo avere ancora una volta una soluzione da 50 + 50 + 50 + 200 MP ma con un sensore principale, un teleobiettivo ed un teleobiettivo periscopico differenti.

Cosa aspettarsi da Xiaomi 17 Ultra

Il nuovo Camera Phone è stato certificato con varie sigle: 25128PNA1G e

25128PNA1C fanno riferimento alla versione cinese con connettività satellitare; 2512BPNDAC è il modello cinese classico; 2512BPNDAG e

2512BPNDAI sono le varianti Global e per l’India.

Proprio come avvenuto con la gamma Xiaomi 17, anche il modello Ultra avrà a bordo lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 di ultima generazione. Tra le altre novità si vocifera di un nuovo logo Leica (molto più vistoso), un teleobiettivo con zoom ottico continuo ed una batteria da oltre 7.000 mAh.