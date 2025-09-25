Xiaomi 17: la nuova serie è ufficiale con tre versioni e schermo posteriore!

Dopo mesi e mesi di chiacchiere ed indiscrezioni (con qualche conferma in anticipo) ecco finalmente il nuovo trittico del colosso cinese. Xiaomi 17 debutta in Cina in tre versioni ma la vera novità è l’inedito modello Pro Max, in stile Cupertino. Ma Xiaomi non si limita a scimmiottare la rivale statunitense e prova ad offrire qualcosina in più con il ritorno dello schermo posteriore.

Xiaomi 17, 17 Pro e 17 Pro Max sono i nuovi top di gamma ma il Second Display è la vera novità

Crediti: Xiaomi

Nonostante quest’anno Xiaomi abbia proposto tre smartphone, c’è un altissimo grado di omogeneità tra questi dispositivi. Xiaomi 17 è il naturale proseguimento della gamma: il design guarda a quello precedente, con una fotocamera Deco e dimensioni compatte.

Facile da maneggiare e da impugnare, il flagship si ferma ai soliti 6,3″ di diagonale, con uno spessore di 8 mm e 191 grammi di peso. Il fratello maggiore Xiaomi 17 Pro arriva con le stesse caratteristiche: le dimensioni sono identiche e lo stesso vale per il comparto tecnico, fatta eccezione per due aggiunte.

La variante Pro adotta un teleobiettivo periscopico (quindi con uno zoom potenziato rispetto al modello base) ed uno schermo posteriore, come modulo per la fotocamera. Il display sul retro è utile per visualizzare le notifiche, scattare selfie guardando l’effetto finale in tempo reale e così via.

Xiaomi 17 Pro Max si allinea agli altri due dispositivi: c’è lo schermo sul retro mentre le dimensioni aumentano, con uno schermo di 6,9″ di diagonale.

Crediti: Xiaomi

Tutti i telefoni sono equipaggiati con lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 di Qualcomm, ultima soluzione di punta del produttore. Si tratta di un SoC ad alte performance, realizzato a 3 nm e con una frequenza di clock massima di 4,6 GHz.

Il comparto fotografico della serie Xiaomi 17 è realizzato in collaborazione con Leica: il sensore principale è il nuovo Light Fusion 950 da 50 MP, accompagnato da un ultra-grandagolare da 50 MP ed un teleobiettivo/macro Samsung JN5 da 50 MP. Quest’ultimo è dotato di zoom periscopico solo nei modelli Pro e Pro Max.

I prezzi della famiglia Xiaomi 17 partono da circa 539€ al cambio attuale, ossia 4.499 CNY. Al momento il debutto è avvenuto in Cina e restiamo in attesa di novità per l’uscita Global. Se volete saperne di più date un’occhiata al nostro approfondimento con tutte le novità e le schede tecniche complete!