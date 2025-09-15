Xiaomi annuncia un salto generazionale: la serie Xiaomi 17 è in arrivo!

Con una mossa inaspettata, la compagnia di Lei Jun ha annunciato un salto generazionale per quanto riguarda la sua serie di punta. La gamma arriverà sui mercati di tutto il mondo come Xiaomi 17: è ufficiale ed il motivo è abbastanza semplice da immaginare.

Xiaomi 17, 17 Pro e Pro Max saranno i prossimi top di gamma: ecco le ultime novità ufficiali

Xiaomi 15 – Crediti: Xiaomi

Il tanto chiacchierato Xiaomi 16 “non esiste”: la prossima generazione di punta arriverà direttamente come Xiaomi 17, un salto che servirebbe a mettere in evidenza il passaggio a dispositivi ancora migliori. Più probabile che si tratti di una sfida aperta ad Apple, visto il debutto recentissimo della famiglia iPhone 17.

La presentazione dei nuovi flagship Xiaomi è fissata per il mese di settembre, ma per ora non è stata ancora svelata la data. Il punto di partenza, come di consueto, sarà la Cina: per l’uscita Global bisognerà pazientare ancora (verosimilmente fino al MWC 2026, dal 2 al 5 marzo).

La gamma arriverà in tre versioni (confermate): Xiaomi 17, 17 Pro e 17 Pro Max, tutti equipaggiati con Snapdragon 8 Elite Gen 5. La partnership con Leica continua mentre il modello Pro Max dovrebbe essere dotato di uno schermo posteriore, posizionato all’interno di un ampio modulo fotografico.

Xiaomi 17 – Rumor

Certificazione: IP68/IP69

Display: Flat OLED da 6,3″ 1.5K+, refresh rate LTPO a 120 Hz, PWM Dimming e luminosità di picco fino a 3.200 nit o superiore

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC: INEDITO Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 3 nm TSMC

CPU octa-core 2 x 4,61 GHz – Oryon Gen 2 6 x 3,63 GHz – Oryon Gen 2

GPU: Adreno 840

RAM: 12/16 GB LPDDR5X

Storage: 256/512 GB/1 TB UFS 4.0 non espandibile

Batteria: 7.000 mAh, silicio-carbonio

Ricarica: 100W, wireless 50W

Fotocamera: tripla 50 + 50 + 50 MP con sensore principale OmniVision Light Fusion (1/1,3″), OIS, ultra-wide e teleobiettivo periscopico/macro con OIS Samsung JN5 | Ottiche Leica

Selfie camera: 32 MP

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, NFC, Dual GPS, speaker stereo, USB-C 3.2 Gen 1

Sistema operativo: Android 16 con HyperOS 3

Xiaomi 17 Pro Max – Rumor