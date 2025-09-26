Xiaomi 17 Pro e 17 Pro Max diventano una mini console con questa cover

La casa di Lei Jun ha finalmente alzato il sipario sulla nuova serie di punta e i veri protagonisti sono i due fratelli maggiori. Xiaomi 17 Pro e 17 Pro Max sono dotati di un piccolo display posteriore, utile per varie funzioni: una di queste è sbloccabile tramite una cover ufficiale, che trasforma i due top di gamma una mini console portatili dal sapore retrò.

La cover ufficiale per Xiaomi 17 Pro e 17 Pro Max trasforma i nuovi flagship in mini console

Crediti: Xiaomi

La peculiarità di Xiaomi 17 Pro e 17 Pro Max è il display AMOLED posteriore da 2,7″ e 2,9″ di diagonale (HD, 120 Hz, 3.500 nit di luminosità), caratteristica che non è solo un vezzo estetico, ma nasconde varie funzionalità.

Oltre a fungere da aiuto per scattarsi selfie con la fotocamera principale e a visualizzare sfondi, orologio, data, chiamate, musica, batteria e quant’altro, il pannello si integra con alcune applicazioni e permette – ad esempio – di accedere ai controlli della propria auto smart o di visualizzare i dettagli di un volo e così via.

Una delle cover ufficiali per Xiaomi 17 Pro e Pro Max trasforma i dispositivi in una console portatile: c’è una batteria integrata, una pulsantiera ABXY, un pad e perfino i tasti Start e Select. Ci sono vari giochi preinstallati come Angry Birds 2 o perfino il classico Snake; nulla di trascendentale, ma di certo un passatempo utile ed un accessorio stiloso.

Crediti: Xiaomi

Il collegamento con il telefono avviene tramite Bluetooth mentre la batteria è un’unità da 200 mAh, per un’autonomia fino a 40 giorni; inoltre la cover si ricarica automaticamente senza la necessità di rimuoverla dallo smartphone. Il prezzo è di soli 299 CNY, circa 35 euro al cambio attuale.

Di certo una custodia molto carina, peccato che non la vedremo mai alle nostre latitudini. Secondo quanto trapelato finora, infatti, pare che i due modelli Pro resteranno esclusiva cinese e a livello Global arriverà solo Xiaomi 17 liscio.