Xiaomi 17 Pro e Pro Max arriveranno in Italia? Ci sono pessime notizie

Con l’annuncio della serie Xiaomi 17 si è alzato il sipario sui nuovi modelli Pro e Pro Max, caratterizzati da un secondo display posteriore. Non una novità assoluta ma una feature che ritorna in vita dopo anni lontano dalle scene. Ma i nuovi modelli arriveranno anche in Italia oppure la serie sarà monca come avviene ormai da diverso tempo?

Xiaomi 17 Pro e 17 Pro Max sarebbero un’esclusiva cinese: ecco i modelli che arriveranno in versione Global (e in Italia)

Xiaomi 15 – Crediti: Xiaomi

Gli unici modelli Global sarebbero Xiaomi 17 – in arrivo a settembre – e il futuro Xiaomi 17 Ultra, Camera Phone della generazione. I fratelli Pro e Pro Max resterebbero un’esclusiva per la Cina: in realtà già a maggio erano emerse delle certificazioni sospette.

Se da un lato questa strategia ricalca il solito approccio di Xiaomi – ormai in uso da diverse generazioni – dall’altro lascia di stucco. In questi giorni i dirigenti e lo stesso Lei Jun si sono accalcati per sottolineare che Xiaomi 17 sarà meglio di iPhone 17.

Addirittura c’è stato un salto generazionale da Xiaomi 15 a 17 ed è chiaro l’intento di allinearsi numericamente a Cupertino. Nonostante ciò i modelli Pro e Pro Max non dovrebbero arrivare nei mercati internazionali: quindi la competizione sarebbe tutta in Cina?

Comunque al momento si tratta ancora di indiscrezioni e resta da vedere come si evolveranno le cose nel corso dei prossimi mesi. Abbiamo raccolto per voi tutti i leak finora, quindi date un’occhiata al nostro approfondimento sulla serie Xiaomi 17.