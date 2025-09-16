Xiaomi 17 Pro e Pro Max con display posteriore: è ufficiale

Il primo teaser ufficiale dedicato a Xiaomi 17 Pro e Pro Max confermano le voci che fanno avanti da mesi. Ci sarà uno schermo posteriore a circondare la fotocamera, una caratteristica che non si vedeva da tempo a bordo di un top di gamma cinese: ecco come sarà il look dei nuovi modelli.

Xiaomi 17 Pro e 17 Pro Max avranno entrambi un Second Display posteriore: lo svela il primo teaser ufficiale

Crediti: Xiaomi

Il teaser parla della serie Xiaomi 17 Pro, in riferimento ai due modelli Pro e Pro Max. A questo punto è certo che entrambi gli smartphone avranno il Second Display posteriore nella parte superiore mentre Xiaomi 17 base presenterà un design più tradizionale.

Il retro degli smartphone è occupato da una tripla fotocamera con due sensori circondati da un ampio modulo rettangolare con angoli arrotondati. Questo spazio cela uno schermo touch che può essere personalizzato con sfondi e widget.

Per quanto riguarda la casa di Lei Jun si tratta di un elemento che mancava da diversi anni. Xiaomi 11 Ultra è stato il top di gamma con un display posteriore, ma in quel caso si trattava di un pannello di dimensioni contenute (nonostante l’enorme modulo).

Aspettando di saperne di più in via ufficiale, ecco il nostro approfondimento con tutti i leak dedicati alla serie Xiaomi 17.