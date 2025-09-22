Xiaomi 17, 17 Pro e 17 Pro Max: ufficiale la data d’uscita e non saranno soli

Doppio evento di Xiaomi a settembre, uno per l’Europa e novità di tutto rispetto anche in Cina. La casa di Lei Jun ha confermato la data di presentazione della serie Xiaomi 17, per la prima volta arricchita anche dal modello Pro Max: ecco quando arriveranno i nuovi top di gamma, per il momento solo in patria.

La serie Xiaomi 17 ha una data di presentazione: ecco quando arriverà

Crediti: Xiaomi

La data di presentazione di Xiaomi 17 e dei fratelli maggiori Pro e Pro Max è fissata per il 25 settembre in Cina. Durante l’evento saranno annunciati i top di gamma di ultima generazione, tutti equipaggiati con lo Snapdragon 8 Elite Gen 5. Il SoC di punta sarà annunciato pochi giorni prima dell’evento Xiaomi, in occasione del summit annuale di Qualcomm.

Oltre ai flagship saranno annunciati anche Xiaomi Pad 8 e Pad 8 Pro: l’azienda ha anche confermato che il modello maggiore sarà mosso dallo Snapdragon 8 Elite, per perfomance di alto livello.

Crediti: Xiaomi

Tornando alla gamma Xiaomi 17, il dispositivo base sarà un flagship compatto mentre la vera chicca non potrà che essere la variante Pro Max. Questa riporta in vita una feature ormai svanita da tempo nella lineup del brand: uno schermo posteriore touch e personalizzabile.

Per tutti i dettagli e aspettando l’evento di lancio, date un’occhiata al nostro approfondimento dedicato alla serie, con tutti i leak e le conferme finora. Infine vi ricordiamo l’altro evento in arrivo: il 24 settembre ci sarà la presentazione di Xiaomi 15T e 15T Pro, in questo caso in uscita in Italia.