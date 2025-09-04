Xiaomi 16 Ultra con fotocamere Leica: il logo sarà al centro della scena

Il prossimo Camera Phone di punta dovrebbe avere un cambiamento estetico importante, tuttavia non riguarderà il design in senso stretto. Xiaomi 16 Ultra presenterebbe il logo Leica classico ben evidente, un cambiamento importante che potrebbe indicare un rafforzamento della partnership tra i due marchi.

Xiaomi 16 Ultra x Leica: la collaborazione continua, anzi pare che si farà ancora più intensa

Xiaomi 15 Ultra con i logo classico Leica – Crediti: Xiaomi, Leica

Solo pochi mesi fa si vociferava della presunta fine della collaborazione tra Xiaomi e Leica, iniziata nel 2022 delle ceneri del rapporto tra il brand fotografico e Huawei. In base alle voci precedenti la casa di Lei Jun avrebbe intenzione di puntare completamente su un nuovo marchio di imaging proprietario.

Non sappiamo se questo arriverà o meno, ma le ultime indiscrezioni puntano in direzione di un rafforzamento del rapporto tra le due compagnie. Xiaomi 16 Ultra, il prossimo Camera Phone della serie premium, dovrebbe introdurre un “nuovo” logo Leica con un look finale differente rispetto a quello di Xiaomi 15 Ultra.

Si tratterebbe del classico logo con bollino rosso, già visto a bordo di un telefono con Leitz Phone e Leitz Phone 2. Nulla di trascendentale per il design generale, ma sicuramente di forte impatto a livello simbolico dato che la partnership tra Xiaomi e Leica si farebbe più intensa.

Cosa aspettarsi dal prossimo modello Ultra

I dispositivi più vicino sono Xiaomi 16 e 16 Pro (senza bollino rosso) quindi i dettagli sul prossimo modello Ultra sono ancora nebulosi. Per il lancio Global possiamo ipotizzare che il palcoscenico sarà il MWC 2026, dal 2 al 5 marzo, ma mancano conferme.

La novità più importante dovrebbe riguarda il comparto fotografico con l’introduzione di un teleobiettivo con zoom ottico continuo mentre il sensore principale dovrebbe essere targato SmartSens (1″, 50 MP). A muovere il tutto l’inedito Snapdragon 8 Elite Gen 5, il nome è ancora un mistero, mentre lato batteria si vocifera di un’unità da ben 7.500 mAh.