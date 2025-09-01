Xiaomi 16 in arrivo a settembre: c’è una finestra di lancio

Settembre è cominciato e non poteva iniziare all’insegna delle indiscrezioni sulla serie Xiaomi 16. Un noto insider cinese svela il possibile periodo d’uscita, che va ad allinearsi con i leak precedenti. I top di gamma della nuova generazione dovrebbero arrivare in anticipo e il motivo riguarda il prossimo Snapdragon di punta.

Xiaomi 16 e 16 Pro potrebbero arrivare in anticipo: ecco quando, secondo un noto insider cinese

Xiaomi 15 Pro – Crediti: Xiaomi

Il lancio dello Snapdragon 8 Elite Gen 5 (a quanto pare il SoC potrebbe cambiare nome rispetto a 8 Elite Gen 2) è previsto per il 23 settembre, in concomitanza con il primo giorno del Summit di Qualcomm di quest’anno.

Secondo il noto insider Digital Chat Station, Xiaomi 16 sarà il primo top di gamma con il prossimo Snapdragon di punta e il lancio dovrebbe essere previsto tra il 24 e il 26 settembre. Si tratta di un grosso anticipo rispetto alla gamma Xiaomi 15, presentata il 29 ottobre 2025.

Non sappiamo se questo debutto anticipato influenzerà anche l’uscita Global. Volendo fare un’ipotesi è probabile che la casa di Lei Jun aspetterà comunque il MWC 2026, il palcoscenico perfetto per presentare il nuovo top di gamma ai mercati occidentali.

Cosa aspettarsi dalla serie Xiaomi 16

A questo giro dovremmo assistere al lancio di tre smartphone anziché i soliti due: Xiaomi 16, 16 Pro e 16 Pro Mini. Tuttavia le indiscrezioni sono ancora contrastanti dato che ci vocifera anche dell’esistenza di un presunto 16 Pro Max.

I modelli 16 e 16 Pro Mini avrebbero schermi da 6,3″ di diagonale mentre si salirebbe a 6,8″ con la variante 16 Pro Max. Di seguito trovate una prima bozza delle schede tecniche, da prendere con estrema cautela.

Xiaomi 16 – Rumor

Dimensioni e peso: /

Colorazioni: /

Certificazione: IP68/IP69

Display: Flat OLED da 6,36″ 1.5K+, refresh rate LTPO a 120 Hz, PWM Dimming e luminosità di picco fino a 3.200 nit o superiore

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC: INEDITO Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 2, 3 nm TSMC

CPU octa-core 2 x 4,61 GHz – Oryon Gen 2 6 x 3,63 GHz – Oryon Gen 2

GPU: Adreno 840

RAM: 12/16 GB LPDDR5X

Storage: 256/512 GB/1 TB UFS 4.0 non espandibile

Batteria: 6.500 mAh, silicio-carbonio

Ricarica: 100W, wireless 50W

Fotocamera: tripla 50 + 50 + 50 MP con sensore principale OmniVision Light Fusion (1/1,3″), OIS, ultra-wide e teleobiettivo periscopico/macro con OIS

Selfie camera: 50 MP

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, NFC, Dual GPS, speaker stereo, USB-C 3.2 Gen 1

Sistema operativo: Android 16 con HyperOS 3

Xiaomi 16 Pro Max – Rumor