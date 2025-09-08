Xiaomi 16 Pro Max paparazzato dal vivo: avrà un display posteriore?

Mentre a livello internazionale tutta l’attenzione è rivolta alla serie Xiaomi 15T, la casa di Lei Jun si prepara al lancio della nuova generazione di top di gamma. Il debutto si fa sempre più vicino e quest’anno dovrebbe esserci una novità inedita, Xiaomi 16 Pro Max, un flagship diverso rispetto al solito.

Xiaomi 16 Pro Max: la novità della prossima serie di punta mostrato in foto per la prima volta

Crediti: Weibo

La caratteristica peculiare del modello Max di Xiaomi sarebbe il suo display posteriore: si tratta di una caratteristica già utilizzata in Xiaomi 11 Ultra, poi sparita dai radar. L’era dei Second Display è sparita da un pezzo, ma la compagnia sembrerebbe intenzionata a riportare questa feature sotto i riflettori.

Intanto il presunto Xiaomi 16 Pro Max sarebbe stato paparazzato dal vivo: sui social cinesi sono comparsi vari scatti che mostrerebbero il design (o almeno parte di esso).

Crediti: Weibo

Comunque c’è da sottolineare che il display posteriore non viene mai mostrato acceso, quindi potrebbe esserci qualche dubbio sulla sua presenza. In questo caso il design sarebbe chiaramente ispirato a Cupertino e ai nuovi iPhone 17 Pro e Pro Max. Questo stile avrebbe intrigato anche Samsung, almeno secondo i render leak di Galaxy S26 Edge.

Concept render – Crediti: @ACE100xd (X)

Comunque non dovrebbe mancare molto al lancio: la presentazione della gamma Xiaomi 16 è attesa entro fine settembre, poco dopo l’annuncio dello Snapdragon 8 Elite Gen 5. Come da tradizione l’intera serie sarebbe mossa dal nuovo SoC di punta di Qualcomm.

Scheda tecnica presunta