Xiaomi 16 Pro Max paparazzato dal vivo: avrà un display posteriore?

Di
Gabriele Cascone
-
xiaomi 16 pro max
Crediti: Weibo (Xiaomi per Mi Bunny)

Mentre a livello internazionale tutta l’attenzione è rivolta alla serie Xiaomi 15T, la casa di Lei Jun si prepara al lancio della nuova generazione di top di gamma. Il debutto si fa sempre più vicino e quest’anno dovrebbe esserci una novità inedita, Xiaomi 16 Pro Max, un flagship diverso rispetto al solito.

Xiaomi 16 Pro Max: la novità della prossima serie di punta mostrato in foto per la prima volta

xiaomi 16 pro max
Crediti: Weibo

La caratteristica peculiare del modello Max di Xiaomi sarebbe il suo display posteriore: si tratta di una caratteristica già utilizzata in Xiaomi 11 Ultra, poi sparita dai radar. L’era dei Second Display è sparita da un pezzo, ma la compagnia sembrerebbe intenzionata a riportare questa feature sotto i riflettori.

Intanto il presunto Xiaomi 16 Pro Max sarebbe stato paparazzato dal vivo: sui social cinesi sono comparsi vari scatti che mostrerebbero il design (o almeno parte di esso).

xiaomi 16 pro max
Crediti: Weibo

Comunque c’è da sottolineare che il display posteriore non viene mai mostrato acceso, quindi potrebbe esserci qualche dubbio sulla sua presenza. In questo caso il design sarebbe chiaramente ispirato a Cupertino e ai nuovi iPhone 17 Pro e Pro Max. Questo stile avrebbe intrigato anche Samsung, almeno secondo i render leak di Galaxy S26 Edge.

xiaomi 16 pro max
Concept render – Crediti: @ACE100xd (X)

Comunque non dovrebbe mancare molto al lancio: la presentazione della gamma Xiaomi 16 è attesa entro fine settembre, poco dopo l’annuncio dello Snapdragon 8 Elite Gen 5. Come da tradizione l’intera serie sarebbe mossa dal nuovo SoC di punta di Qualcomm.

Scheda tecnica presunta

  • Dimensioni e peso: /
  • Colorazioni: /
  • Certificazione: IP68/IP69
  • Display: Micro Quad Curved AMOLED 6,8″ 2K con refresh rate 120 Hz, LTPO e LIPO
  • Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni)
  • Raffreddamento al liquido con camera di vapore
  • SoC: INEDITO Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 2, 3 nm TSMC
  • CPU octa-core
    • 2 x 4,61 GHz – Oryon Gen 2
    • 6 x 3,63 GHz – Oryon Gen 2
  • GPU: Adreno 840
  • RAM: 12/16 GB LPDDR5X
  • Storage: 512 GB/1 TB UFS 4.0 non espandibile
  • Batteria: 7.500 mAh, silicio-carbonio
  • Ricarica: 100W, wireless 50W
  • Fotocamera: tripla con sensore principale SmartSens da 50 MP (1/1,28″), OIS, ultra-wide e teleobiettivo periscopico da 50 MP (1/1,95″) con zoom ottico 5X
  • Selfie camera: /
  • Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C
  • Sistema operativo: Android 16 con HyperOS 3