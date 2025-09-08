Xiaomi 16 Pro Max paparazzato dal vivo: avrà un display posteriore?

Mentre a livello internazionale tutta l’attenzione è rivolta alla serie Xiaomi 15T, la casa di Lei Jun si prepara al lancio della nuova generazione di top di gamma. Il debutto si fa sempre più vicino e quest’anno dovrebbe esserci una novità inedita, Xiaomi 16 Pro Max, un flagship diverso rispetto al solito.
Xiaomi 16 Pro Max: la novità della prossima serie di punta mostrato in foto per la prima volta
La caratteristica peculiare del modello Max di Xiaomi sarebbe il suo display posteriore: si tratta di una caratteristica già utilizzata in Xiaomi 11 Ultra, poi sparita dai radar. L’era dei Second Display è sparita da un pezzo, ma la compagnia sembrerebbe intenzionata a riportare questa feature sotto i riflettori.
Intanto il presunto Xiaomi 16 Pro Max sarebbe stato paparazzato dal vivo: sui social cinesi sono comparsi vari scatti che mostrerebbero il design (o almeno parte di esso).
Comunque c’è da sottolineare che il display posteriore non viene mai mostrato acceso, quindi potrebbe esserci qualche dubbio sulla sua presenza. In questo caso il design sarebbe chiaramente ispirato a Cupertino e ai nuovi iPhone 17 Pro e Pro Max. Questo stile avrebbe intrigato anche Samsung, almeno secondo i render leak di Galaxy S26 Edge.
Comunque non dovrebbe mancare molto al lancio: la presentazione della gamma Xiaomi 16 è attesa entro fine settembre, poco dopo l’annuncio dello Snapdragon 8 Elite Gen 5. Come da tradizione l’intera serie sarebbe mossa dal nuovo SoC di punta di Qualcomm.
Scheda tecnica presunta
- Dimensioni e peso: /
- Colorazioni: /
- Certificazione: IP68/IP69
- Display: Micro Quad Curved AMOLED 6,8″ 2K con refresh rate 120 Hz, LTPO e LIPO
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni)
- Raffreddamento al liquido con camera di vapore
- SoC: INEDITO Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 2, 3 nm TSMC
- CPU octa-core
- 2 x 4,61 GHz – Oryon Gen 2
- 6 x 3,63 GHz – Oryon Gen 2
- GPU: Adreno 840
- RAM: 12/16 GB LPDDR5X
- Storage: 512 GB/1 TB UFS 4.0 non espandibile
- Batteria: 7.500 mAh, silicio-carbonio
- Ricarica: 100W, wireless 50W
- Fotocamera: tripla con sensore principale SmartSens da 50 MP (1/1,28″), OIS, ultra-wide e teleobiettivo periscopico da 50 MP (1/1,95″) con zoom ottico 5X
- Selfie camera: /
- Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C
- Sistema operativo: Android 16 con HyperOS 3