Xiaomi 15T e 15T Pro in arrivo: come seguire l’evento di lancio in diretta

Il mese di settembre porta grandi novità per i Mi Fan italiani: tra una manciata di giorni si terrà l’evento di lancio di Xiaomi 15T e 15T Pro, due smartphone che promettono prestazioni elevate e foto spettacolari grazie alla collaborazione con Leica. La presentazione si terrà in live streaming: andiamo a scoprire come seguire il debutto delle novità Xiaomi!

Xiaomi pronta al debutto di 15T e 15T Pro: ecco come seguire la presentazione dei nuovi flagship

La diretta dell’evento di lancio di Xiaomi 15T e 15T Pro è fissata per il 24 settembre, dalle ore 14:00. Per guardare la presentazione basta accedere al canale YouTube di Xiaomi: il debutto dei nuovi top di gamma si terrà nella splendida cornice di Monaco, con tante novità per il brand.

I protagonisti assoluti saranno Xiaomi 15T e il fratello maggiore 15T Pro: si tratta dei nuovi flagship di metà generazione, entrambi equipaggiati con chipset ad alte performance e un comparto fotografico al top, con ottiche Leica. Vi segnaliamo che fino alle ore 23:59 del 24 settembre è possibile iscriversi allo store ufficiale per ricevere uno sconto di 150€!

Crediti: Xiaomi

Per quanto riguarda le altre novità in arrivo, la stessa azienda ha svelato in anticipo alcuni dei nuovi prodotti. Durante l’evento del 24 settembre saranno annunciati anche gli auricolari open ear OpenWear Stereo Pro, l’indossabile Xiaomi Watch S4 da 41 mm ed altre aggiunte all’ecosistema del brand.

In attesa della presentazione ufficiale potete date un’occhiata al nostro approfondimento dedicato alla serie Xiaomi 15T: abbiamo raccolto per voi tutti i leak e le conferme finora!

