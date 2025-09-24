Xiaomi 15T e 15T Pro ufficiali in Italia: design elegante, fotocamere Leica e specifiche top

Il mega evento di settembre è arrivato: la compagnia cinese ha finalmente alzato il sipario su tutte le novità disponibili per gli utenti Global, anche in Italia. Le danze di aprono con Xiaomi 15T e 15T Pro, i due flagship di mezzo dell’attuale generazione: SoC Dimensity, fotocamere Leica, un design stiloso e ricarica wireless!

Xiaomi 15T e 15T Pro debuttano in Italia: caratteristiche e prezzi dei nuovi flagship con fotocamere Leica

Crediti: Xiaomi

I nuovi modelli della serie T offrono una tecnologia all’avanguardia in un design raffinato e premium. Xiaomi 15T e 15T Pro presentano il medesimo look, fatta eccezione per il posizionamento del flash LED (interno al modulo fotografico per il base e all’esterno per il modello Pro).

I due smartphone sono dotati di una cover in fibra di vetro unificata, bordi leggermente arrotondati ed una resistenza superiore grazie al pannello Gorilla Glass 7i. Entrambi i modelli sono stati aggiornati per resistere a immersioni fino a 3 metri di profondità in acqua dolce, ottenendo la certificazione IP68 per la resistenza ad acqua e polvere.

Distinguendosi dalla versione base, Xiaomi 15T Pro è realizzato da una lega di alluminio ad alta resistenza 6M13, che offre una protezione superiore contro le cadute e una maggiore integrità della struttura del dispositivo. Le opzioni di colore includono Black, Gray e l’elegante Mocha Gold. Xiaomi 15T è invece disponibile nei colori Black, Gray e nell’esclusivo Rose Gold.

Crediti: Xiaomi

Frontalmente trova spazio un ampio schermo da 6,83″ di diagonale, nitido e dai colori vivaci, con risoluzione 1.5K e una luminosità di picco fino a 3.200 nit. Il fratello maggiore Pro presenta delle cornici ultrasottili da 1,5 mm su quattro lati, rese possibili dalla tecnologia LIPO, e supporta un refresh rate ultra-fluido fino a 144 Hz. Il minore offre un refresh rate a 120 Hz e tecnologia PWM Dimming a 3.840 Hz.

Entrambi i telefoni fanno affidamento su chipset MediaTek: il Dimensity 9400+ a 3 nm per il modello 15T Pro (si tratta del SoC di punta di questa generazione) e il Dimensity 8400 Ultra per la versione standard. Il tutto è raffreddato dal sistema al liquido con camera di vapore Xiaomi 3D IceLoop; lato batterie abbiamo la stessa unità da 5.500 mAh ma con ricarica rapida da 67W per il base e 90W per la variante Pro. Inoltre il fratello maggiore presenta anche la ricarica wireless da 50W.

Per la parte software, gli smartphone riceveranno HyperOS 3 tramite aggiornamento OTA: l’update dovrebbe arrivare entro fine ottobre e sicuramente saranno i primi modelli Global a riceverlo.

La serie T migliora anche la connettività mobile con Xiaomi Astral Communication, una suite di tecnologie avanzate che vede il debutto globale di Xiaomi Offline Communication. Questa funzione permette di comunicare vocalmente tra dispositivi della nuova serie fino a 1,9 km di distanza con il modello Pro e fino a 1,3 km con il modello standard, anche in assenza di segnale cellulare o Wi-Fi. Una soluzione ideale per chi si trova in ambienti isolati come foreste, deserti o sentieri di montagna, offrendo un livello di sicurezza in più quando le reti tradizionali non sono disponibili.

Per garantire una connessione stabile e adattabile in ogni circostanza è presente anche il sistema Xiaomi Surge T1S Tuner, che sfrutta in modo intelligente GPS, Wi-Fi, Bluetooth e rete mobile, unito al Super Antenna Array, che combina un’antenna ad alte prestazioni e la tecnologia AI Smart Antenna Switching, per ottimizzare sempre la qualità del segnale.

Crediti: Xiaomi

Concludiamo con il comparto fotografico, in entrambi i casi basato su ottiche Leica (proprio come il resto dei top di gamma del brand cinese). Xiaomi 15T Pro è equipaggiato con la fotocamera principale Light Fusion 900 da 50 MP, dotata di una lente ottica Leica Summilux ed un’apertura di f/1.62.

Per la prima volta nella gamma T debutta la fotocamera con teleobiettivo periscopico Leica 5X Pro con zoom ottico 5x, uno zoom a livello ottico 10x e fino a 20x Ultra Zoom.

Xiaomi 15T standard è dotato del sensore Light Fusion 800 da 50 MP con apertura f/1.7 e di un teleobiettivo con zoom ottico 2X (non periscopico). Entrambi i dispositivi integrano inoltre un obiettivo ultra-wide ed una fotocamera frontale da 32 MP.

A completare il comparto fotografico c’è Xiaomi AISP 2.0, la piattaforma di fotografia computazionale di nuova generazione del brand. Grazie a funzioni avanzate come PortraitLM 2.0 e ColorLM 2.0, l’ISP proprietario perfeziona ogni scatto migliorando percezione della profondità, gamma tonale e fedeltà cromatica, per immagini più naturali e realistiche che richiedono un minimo intervento di post-produzione su entrambi i dispositivi.

Prezzo e promozioni

Xiaomi 15T Pro debutta in Italia a partire da 799,9€ sullo store ufficiale, Amazon e i principali rivenditori di elettronica. Grazie al nostro coupon esclusivo 15TGIZCHINA – valido su Mi.com – è possibile risparmiare 150€ sul prezzo di listino. Inoltre, in fase di lancio è disponibile con lo speciale bundle abbinato a Xiaomi Watch S4.

Il modello standard Xiaomi 15T parte da 649,9€: anche in questo caso è possibile utilizzare il nostro coupon esclusivo 15TGIZCHINA per risparmiare 100€ sul prezzo di listino. Inoltre, in fase di lancio è disponibile con lo speciale bundle abbinato a Xiaomi Portable Photo Printer.

In aggiunta, per entrambi gli smartphone su Mi.com è possibile usufruire di:

Trade-in coupon di 100€

Extra valutazione dell’usato

Un coupon di 100€ per utenti già iscritti, nuovi utenti e studenti (non cumulabile con il coupon da 150€ per chi si è registrato su Mi.com per seguire l’evento).

Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Vinci le Nitto ATP Finals: il contest Xiaomi per vincere due biglietti

Xiaomi quest’anno è Official Supplier per le categorie smartphone, tablet e monopattini elettrici, e per l’arrivo della nuova serie sul mercato ha organizzato un’attività speciale che coinvolgerà tutti gli utenti che decideranno di acquistare Xiaomi 15T Series: uno speciale contest che darà la possibilità di vincere 2 biglietti per i match.

Basterà acquistare uno dei due bundle pensati per il lancio della nuova serie: Xiaomi 15T Pro abbinato a Xiaomi Watch S4 e Xiaomi 15T con Xiaomi Portable Photo Printer, scannerizzare il codice presente nella scatola e seguire tutte le istruzioni presenti nella pagina del concorso.

Il concorso sarà attivo dal 24 settembre al 24 ottobre, e tutti gli utenti che acquisteranno uno dei due bundle e scansioneranno il codice in questo periodo di tempo avranno la possibilità di vincere due biglietti per vedere il torneo di tennis che si terrà a Torino dal 9 al 16 novembre. A questo link trovate tutti i dettagli del contest.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.