Xiaomi 15T e 15T Pro confermati per settembre: c’è la data ufficiale

La casa di Lei Jun sta per alzare il sipario sui nuovi top di gamma di mezzo, Xiaomi 15T e 15T Pro: la serie è in dirittura d’arrivo ed ora è stata confermata anche la data di presentazione. Inoltre è già presente una promo lancio che ti permette di ricevere uno sconto fino a 150€.

Xiaomi 15T e 15T Pro: ufficiale la data di presentazione dei nuovi top di gamma della serie

Crediti: Xiaomi

La data di presentazione di Xiaomi 15T e 15T Pro è fissata per il 24 settembre, come confermato dalla stessa divisione italiana. Sullo store ufficiale è possibile registrarsi per ricevere uno sconto fino a 150€: basta accedere alla pagina dell’iniziativa e cliccare sul tasto “Registrati”.

Nel momento in cui scriviamo la compagnia cinese ha svelato la presenza di fotocamere Leica (come da tradizione) e di un teleobiettivo con zoom ottico 5X.

Nonostante l’alone di mistero, in realtà i leak sulla nuova gamma T non sono mancati: ci sono sia immagini che tantissimi dettagli sulle specifiche, che abbiamo raccolto per voi nel nostro approfondimento.

Ancora una volta ci sarebbero due modelli, entrambi con a bordo soluzioni MediaTek. In particolare la versione Pro avrebbe dalla sua il Dimensity 9400+, ultimo SoC di punta del produttore taiwanese.