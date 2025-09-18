Xiaomi 15T e 15T Pro non sono ancora usciti, ma sono già in sconto di 150€

I nuovi flagship Xiaomi 15T e 15T Pro sono in dirittura d’arrivo in Italia: il lancio è fissato tra pochi giorni ed è già possibile ricevere un buono sconto di 150€, direttamente tramite lo store ufficiale. L’attesa per l’evento di settembre si affronta a suon di offerte!

Xiaomi 15T e 15T Pro: iscriviti e risparmia 150€ sull’acquisto dei nuovi flagship

Crediti: Xiaomi

L’evento di lancio della serie Xiaomi 15T è fissato per il 24 settembre e fino alle ore 23:59 dello stesso giorno è possibile iscriversi allo store ufficiale per ricevere un buono sconto di 150€.

Il procedimento è semplicissimo: nella pagina dedicata al debutto degli smartphone trovate il tasto Registrati con l’icona di una campanella. Basta effettuare la registrazione per ricevere tre Coupon, rispettivamente del valore di 100€, 150€ e con uno sconto del 15%.

Crediti: Xiaomi

Non viene specificato ma è probabile che il buono di 100€ sia valido per Xiaomi 15T mentre quello da 150€ sarà riscattabile per il fratello maggiore 15T Pro. Infine lo sconto del 15% sarà valido sugli altri prodotti in arrivo: il brand ha confermato il debutto in Italia dei nuovi auricolari open ear, di Xiaomi Watch S4 da 41 mm e di una versione premium di Xiaomi Smart Band 10.

