Xiaomi 15T Pro su Geekbench: i primi benchmark confermano le specifiche

Come da tradizione è arrivato il momento dei flagship di mezzo: Xiaomi 15T e 15T Pro si fanno sempre più vicini ed ora si aggiunge un ennesimo tassello. Il fratello maggiore è spuntato su Geekbench con i primi risultati e la “conferma” del chipset che troveremo a bordo.

Xiaomi 15T Pro sta arrivando: cosa sappiamo grazie a Geekbench

Crediti: Geekbench

Il top di gamma di metà generazione è apparso su Geekbench con la sigla 2506BPN68G: questa è stata già avvistata in varie certificazioni, con tanto di nome commerciale del telefono. Si tratta quindi di Xiaomi 15T Pro e in base ai benchmark sembra che avremo a bordo il SoC Dimensity 9400+ di MediaTek, in linea con le indiscrezioni precedenti.

Il dispositivo monta 12 GB di RAM ed arriva con Android 15 lato software, quindi con l’attuale HyperOS 2. Ricordiamo che di recente Xiaomi ha annunciato in Cina HyperOS 3, in arrivo in versione Global prossimamente.

Di recente Xiaomi 15T e 15T Pro sono stati protagonisti di varie immagini, perfino foto dal vivo. Con la comparsa su Geekbench sembra sempre più chiaro che manchi ormai poco al debutto Global. Il lancio sarebbe previsto per settembre, secondo i rumor; tuttavia al momento mancano conferme ufficiali.

Scheda tecnica presunta