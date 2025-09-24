WhatsApp annuncia la traduzione dei messaggi su Android e iOS

Dopo il primo avvistamento in versione beta, ecco la traduzione automatica dei messaggi diventa ufficiale su WhatsApp, sia per gli utenti Android che iOS. Si tratta della funzione di traduzione inserita direttamente all’interno dell’applicazione, utile per tradurre istantaneamente i messaggi sia nelle chat private che in quelle di gruppo e nei canali.

WhatsApp, la traduzione automatica dei messaggi arriva su Android e iOS: ecco le novità e le lingue supportate

Crediti: Canva

La traduzione dei messaggi su WhatsApp consente di comunicare più facilmente in diverse lingue. Il funzionamento è semplicissimo: se visualizzi un messaggio in una lingua differente basta premere a lungo e cliccare su “Traduci“. È possibile scegliere la lingua da cui o verso cui tradurre il messaggio.

Gli utenti Android hanno anche una funzionalità in più: la possibilità di attivare la traduzione automatica per l’intera conversazione. In questo modo tutti i messaggi futuri di quella chat verranno tradotti senza l’intervento da parte dell’utente.

Tuttavia per Android le lingue disponibili sono solo sei: inglese, spagnolo, hindi, portoghese, russo e arabo. Di certo ne verranno aggiunte altre in un secondo momento. Gli utenti iOS non hanno la traduzione automatica della conversazione, ma d’altro canto sono presenti più di 19 lingue (tra cui l’italiano).