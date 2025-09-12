vivo X300 Pro, manca un mese all’uscita: spunta una data

Dopo la valanga di indiscrezioni e tante conferme, ora tocca alla data di presentazione: vivo X300 e X300 Pro dovrebbero fare capolino tra un mese, secondo le ultime voci provenienti dalla Cina. Nel frattempo i manager del brand continuano con le anticipazioni.

vivo X300 e X300 Pro in arrivo ad ottobre: c’è la data di presentazione leak

Crediti: vivo

Stavolta la serie sarà composta da due smartphone anziché 3: niente modello mini, ma vivo X300 integrerà caratteristiche di punta in un formato compatto, con i suoi 6,31″ di diagonale. Chiaramente con un occhio allo stile, visto l’ampio pannello con cornici ultrasottili, con un piccolo foro per la fotocamera frontale.

Il fratello maggiore avrà un display più grande e varie aggiunte ma entrambi i modelli sarebbero mossi dal Dimensity 9500 di MediaTek. Intanto spunta una data di presentazione: il lancio di vivo X300 e X300 Pro dovrebbe avvenire il 13 ottobre in Cina.

Lo rivela il noto insider Digital Chat Station ma al momento manca ancora la conferma ufficiale da parte dell’azienda. L’attuale vivo X200 Pro è stato annunciato in patria lo scorso ottobre, per poi arrivare in Italia soltanto a gennaio: sarà lo stesso anche per il nuovo modello Pro?