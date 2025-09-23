vivo X300 FE certificato: è il primo modello Global della nuova serie

Il mese di ottobre vedrà il debutto dei nuovi smartphone della serie di punta del brand cinese, ma come al solito le indiscrezioni si portano avanti. vivo X300 FE è stato già certificato: a quanto pare l’azienda è già al lavoro sulle nuove aggiunte alla famiglia.

vivo X300 FE è stato già certificato: il lancio potrebbe avvenire prima del previsto

Crediti: passionategeekz

Il primo avvistamento di vivo X300 FE arriva dall’ente certificativo IMEI: il dispositivo è comparso in versione Global sia con il nome commerciale che con la sigla V2537. Insomma l’identità del telefono sarebbe ampiamente confermata, segno che i lavori stanno procedendo abbastanza spediti.

Ricordiamo che l’attuale vivo X200 FE altro non è che la versione internazionale del cinese S30 Pro Mini (arricchita con ottiche ZEISS). Di conseguenza non è da escludere che il prossimo X300 FE possa fare capolino prima in Cina come vivo S40 Pro o S40 Pro Mini.

La serie S viene rilasciata con una cadenza di circa 6 o 7 mesi, quindi la prossima generazione potrebbe debuttare a dicembre oppure a gennaio 2026. Di conseguenza il possibile rebrand occidentale X300 FE potrebbe arrivare poco dopo.

La serie vivo X300 Global

Il produttore cinese è solito lanciata in Europa solo il modello Pro della sua famiglia principale. L’attuale generazione è composta da vivo X200 Pro seguito poi vari mesi dopo da X200 FE; per la nuova gamma non ci sono ancora indizi, ma non è da escludere che X300 Pro e X300 FE possano debuttare nei mercati internazionali insieme o a distanza di poco l’uno dall’altro.

Per ora non ci sono dettagli: l’unica certezza è rappresentata dal 13 ottobre, la data di presentazione di vivo X300 e X300 Pro in Cina.