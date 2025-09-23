vivo OriginOS diventa Global: il primo passo per sostituire Funtouch OS

Dopo mesi di voci di corridoio alla fine la conferma è arrivata: OriginOS 6 sarà la prima versione dell’interfaccia di vivo ad arrivare anche sui mercati Global. È giunto il momento dell’addio a Funtouch OS oppure assisteremo ad una convivenza tra i due software?

vivo OriginOS 6 debutterà anche in versione Global, al posto di Funtouch OS

Crediti: vivo

In linea con le indiscrezioni di giugno, vivo ha annunciato il debutto di OriginOS 6 Global su base Android 16: l’interfaccia del brand cinese sarà quindi unificata e avremo un unico software sia in patria che a livello internazionale.

Segnaliamo che OriginOS 6 Global è stato confermato per l’India ma ancora non ci sono dettagli per gli altri mercati (come l’Italia): questo potrebbe essere un primo passo verso la sostituzione completa di Funtouch OS oppure sono in arrivo ulteriori novità.

Come cambieranno le cose?

Per ora mancano ancora dettagli precisi e ci sono dei dubbi: non è chiaro se assisteremo ad una fusione software completa in stile OPPO e OnePlus (come avvenuto con ColorOS e OxygenOS, con lo stesso codice sorgente ma interfacce differenti).

Esiste un’altra possibilità, già accennata in precedenza. OriginOS e Funtouch OS potrebbero unirsi ma senza fondersi completamente con la seconda che acquisirebbe funzionalità e stile della prima.

Comunque c’è da dire che gli appassionati di vivo sperano da tempo nell’arrivo di OriginOS in versione Global: la versione cinese del software si distingue fin dal debutto (nel 2020) per il suo design, le animazioni e la sfilza di funzionalità e personalizzazioni.

Quando esce OriginOS 6

Il debutto della nuova versione dell’UI di vivo è fissato per il 10 ottobre in Cina, durante la Developer Conference annuale della compagnia. I primi smartphone con OriginOS 6 nativo saranno la serie vivo X300 e iQOO 15, in arrivo proprio nel corso del mese di ottobre.

Non ci sono ancora dettagli sul debutto Global ma l’azienda ha annunciato l’apertura del Preview Program a partire dal 29 settembre.