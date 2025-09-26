Tutti i top di gamma in arrivo, con Snapdragon 8 Elite Gen 5 e Dimensity 9500

I nuovi modelli della serie Xiaomi 17 hanno fatto da apripista: si tratta dei primi smartphone top di nuova generazione, equipaggiati con l’ultimo chipset high-end di Qualcomm. Ma quali sono le altre novità in arrivo e quali di queste arriveranno in Italia “a stretto giro”?

Xiaomi 17 ha fatto da apripista: ecco tutti i top di gamma in dirittura d’arrivo nelle prossime settimane

Xiaomi 17 – Crediti: Xiaomi

Con l’uscita dello Snapdragon 8 Elite Gen 5 e del Dimensity 9500 è tempo di fare il punto della situazione. Vi riportiamo la lista dei prossimi top di gamma in arrivo, tutti annunciati in via ufficiale dai rispettivi brand. Le aziende hanno anche confermato quali modelli avranno il SoC Qualcomm e MediaTek, quindi ora non resta che pazientare fino al debutto.

Snapdragon 8 Elite Gen 5

L’elenco in basso comprende tutti i top di gamma in arrivo nel corso delle prossime settimane con a bordo lo Snapdragon 8 Elite Gen 5. L’unica eccezione riguarda vivo: l’azienda ha confermato che lancerà un flagship con il nuovo SoC di Qualcomm ma senza svelare nome e periodo d’uscita.

Dimensity 9500

Al momento gli unici smartphone confermati con Dimensity 9500 sono i prossimi flagship di OPPO e vivo, in arrivo ad ottobre in Cina.

Uscita in Italia

Per ora non ci sono ancora conferme “esplicite” del debutto in Italia dei nuovi top di gamma nel corso del 2025, fatta eccezione per Realme GT 8 Pro. Sono attesi anche OnePlus 15 e OPPO Find X9 Pro, ma per la certezza assoluta meglio attendere i comunicati ufficiali.

Comunque molti di questi modelli dovrebbero arrivare nei mercati Global entro fine anno anche se resta da vedere quando faranno capolino effettivamente in Italia.